“이번엔 이공계”… 제주에 다섯 번째 국제학교 조성

제주국제자유도시개발센터(JDC)는 28일 국제학교인 Fulton Science Academy Atherton(FSAA) 기공식을 연다고 밝혔다.
FSAA는 미국 Georgia 소재 STEM(Science·Technology·Engineering·Math) 특화 사립학교로, 글로벌 캠퍼스 조성은 제주가 처음이다. 미국 본교는 상위 1% 수준의 명문 사립학교로 꼽히며, 미국 연방 교육부로부터 최고 권위의 ‘내셔널 블루 리본 스쿨(National Blue Ribbon School)’에 선정된 바 있다.
FSAA는 Seogwipo 대정읍 제주영어교육도시 내 8만2600여㎡ 부지에 유치원부터 12학년까지 총 1354명 정원 규모로 운영될 예정이다. 총연면적 약 5만6000㎡의 캠퍼스에는 본관과 STEM 교육 공간인 이노베이션랩을 포함한 교사동, 최신 음향시설을 갖춘 아트센터, 스포츠센터, 학생 기숙사, 교사 레지던스 등이 들어선다. 캠퍼스 마스터플랜은 세계 약 600개 국제학교를 설계한 미국 건축설계사 Perkins Eastman이 맡았다.
FSAA는 올해 3분기 온라인 학교 설명회를 시작하고, 내년 8월 공식 입학 설명회 이후 입학 테스트를 거쳐 2028년 8월 개교할 계획이다. 교사진은 본교 파견 교사를 포함해 본교와 동일한 채용·관리 시스템으로 운영된다.
아울러 FSAA에서는 본교와 동일한 STEM 커리큘럼과 다양한 비교과 활동이 진행된다. 미국 이공계 대학 진학에 중요한 연구 활동 등도 본교 협력 아래 같은 방식으로 운영될 예정이다.
FSAA 김형수 이사장은 “미국 최고의 명문 사립학교 중 하나인 풀턴 사이언스 아카데미의 DNA를 제주에 이식하는 과정은 정식 개교 이전에 완벽히 마무리할 예정”이라고 말했다.
송석언 JDC 이사장은 “FSAA는 국내 최초의 순수 민간자본 국제학교이자 이공계 특화라는 큰 장점을 가진 학교로 기대가 크다”며 “JDC는 영어교육도시 내 다섯 국제학교가 함께 연대하고 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
한편 서귀포시 대정읍 제주영어교육도시에는 Korea International School Jeju, NLCS Jeju, Branksome Hall Asia, SJA Jeju 등 4개 국제학교가 운영 중이다.
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