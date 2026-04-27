가정연합, 정치적 중립·선거 관련 준법 지침 발표

세계평화통일가정연합(이하 가정연합)이 정치적 중립 및 선거 관련 준법 지침을 내놨다.
가정연합은 27일 “종교 본연의 사명을 지키고, 모든 정치적 활동으로부터 명확한 거리를 유지하기 위해” 7가지 원칙을 천명한다고 홈페이지에 밝혔다.
내용은 △정치적 중립 원칙 △선거운동 및 정치활동 금지 △사조직 및 정치 연계 활동 금지 △직무 이용 선거 개입 금지 △명칭 및 자산의 정치적 이용 금지 △명예 훼손 행위 금지 △적용 범위 및 책임 등이다.
가정연합은 “특정 정당이나 후보와 어떠한 연관성도 갖지 않고, 선거와 관련한 지지 또는 반대 입장을 표명하지 않는다”며 “정당 가입 독려, 선거운동 지원, 특정 후보 투표 유도 등 공직선거법에 저촉될 수 있는 모든 형태의 정치적 행위를 금지한다”고 공지했다.
교단의 명칭과 로고, 온·오프라인 네트워크(SNS, 커뮤니티 등)를 특정 정당이나 정치인의 홍보 수단으로 활용하는 행위를 금지하고, 정당 직책 수락 등 일체의 겸직도 금지한다고 밝혔다.
박태근 기자 ptk@donga.com
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