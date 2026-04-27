김동연 “정책 성패는 ‘사람’ ‘현장’에 달려”…공무원 역할 강조

김동연 경기도지사가 ‘고유가 피해지원금’ 1차 접수 첫날인 27일 직접 현장을 찾아 담당 공무원들을 격려하며 원활한 집행을 당부했다. 정책 설계보다 중요한 것은 ‘현장의 실행력’이라는 점을 강조한 행보다.
김 지사는 이날 오전 안양시 동안구 관양동 행정복지센터를 방문해 접수 상황을 점검한 뒤 “정부가 어려운 경제 여건 속에서 추가경정예산으로 마련한 제도인 만큼, 현장에서 힘들더라도 잘 운영해달라”고 당부했다.
김 지사는 준비 상황에 대해 보고 받고, 정책의 성패가 결국 ‘사람’과 ‘현장’에 달려 있다는 메시지를 분명히 했다.
그는 “전반적으로 잘 갖춰져 있는 것 같아 감사하다”라며 “주민을 직접 상대하는 직원들이 얼마나 세심하게 대응하느냐에 따라 지원금의 취지가 살아난다”라며 현장 공무원의 역할을 거듭 강조했다. 경기도가 이날부터 접수를 시작한 ‘고유가 피해지원금’은 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등을 대상으로 한다. 수도권 기준 기초생활수급자는 55만 원, 차상위계층과 한부모가족은 45만 원을 지원받는다. 가평군과 연천군 등 인구감소지역 거주자는 5만 원이 추가돼 최대 60만 원까지 받을 수 있다.
신청은 4월 27일부터 5월 8일까지 진행되며, 초기 혼잡을 줄이기 위해 접수 첫 주에는 출생 연도 끝자리를 기준으로 한 요일제가 적용된다. 이후 5월 1일부터는 요일과 관계없이 신청할 수 있다.
이번 지원에서는 거동이 불편한 취약계층을 위한 ‘찾아가는 신청 서비스’도 눈길을 끈다.
독거노인이나 중증장애인, 요양시설 입소자 등을 위해 공무원과 통장 등이 직접 가정을 방문해 신청부터 안내까지 한 번에 처리하는 방식이다. 일부 시군은 별도 전담팀까지 꾸려 현장 밀착 지원에 나설 계획이다.
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