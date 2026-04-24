새마을운동중앙회, ‘새마을운동 56주년, 새마을의 날 기념식’ 개최

새마을운동중앙회는 지난 22일 경기 성남 새마을운동중앙회 대강당에서 ‘새마을운동 56주년, 새마을의 날 기념식’을 개최했다고 24일 밝혔다.
새마을의 날은 1970년 4월 22일 ‘새마을가꾸기운동’ 제창일을 기념하기 위해 2011년에 법정 기념일로 제정됐다. 이번 기념식은 ‘함께 새마을, 미래로·세계로’라는 비전을 바탕으로 새마을운동의 미래 가치를 공유하기 위해 마련됐다. 새마을운동중앙회가 주관하고 행정안전부가 주최했다. 행사에는 김광림 새마을운동중앙회장, 김민재 행정안전부 차관, 전국 시도·시군구 새마을회장단, 청년새마을연대 및 대학새마을동아리 회원 등 약 500명이 참석했다. 기념식은 유공자 표창 수여, 기념사 및 축사, 새마을회원 200만 명 시대를 알리는 선포식 순으로 진행됐다.
김광림 새마을운동중앙회장은 “새마을회원 200만 명 시대를 맞아 새마을운동이 국민과 함께 미래로 나아가는 새로운 전환점을 마련했다”고 밝혔다. 그는 이어 “앞으로도 청년 세대와 함께 녹색·건강·문화 새마을운동을 확산하고 지역사회와 세계를 잇는 국민운동으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
한편 새마을운동중앙회는 2026년 녹색·건강·문화 새마을운동을 전국적으로 추진할 예정이며 청년 참여 확대와 디지털 전환, 지구촌새마을운동 확대 및 심화 등을 주요 과제로 선정했다.
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