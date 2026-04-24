대구 ‘기술 명장’ 다섯분 찾습니다

매달 50만 원, 5년간 장려금
대구시는 지역 산업을 이끌 숙련기술인을 발굴하기 위해 ‘2026년도 대구시 명장’을 선정한다고 23일 밝혔다. 시는 ‘명장 선정 및 지원에 관한 조례’에 따라 2013년부터 지역 산업현장의 뛰어난 숙련기술인을 매년 선발하고 있다. 현재까지 모두 55명이 명장으로 선발됐다. 올해도 기술 전승과 지역 인재 양성을 목표로 38개 분야, 92개 직종에서 최대 5명을 선정할 예정이다.
접수기간은 내달 6일~26일
공고일 전일 기준 대구시에 주민등록이 돼 있고, 동일 분야 및 직종에서 15년 이상 종사한 기술인이면 지원할 수 있다. 단 대한민국 명장 또는 타 시도 명인(장), 최고장인 등에 선정된 경력이 있는 경우는 제외된다.
지원을 희망하는 기술인은 주소지 또는 사업장 소재지 관할 구·군이나 지역 단위 경제단체장·협회장의 추천을 받아 대구시 고용노동정책과에 구비서류를 제출하면 된다. 접수 기간은 다음 달 6일부터 26일까지다. 시는 서류심사와 현장 및 면접 심사를 거쳐 심사위원회에의 의결에 따라 최종 선정할 계획이다. 최종 선정된 명장에게는 명장 증서와 명장패를 수여하며, 월 50만 원의 기술장려금을 5년 동안 지급한다. 30일 오후 2시 시청 산격청사에서 사업설명회를 진행할 예정이며 자세한 사항은 대구시 홈페이지 고시 공고를 확인하거나 고용노동정책과로 문의하면 된다.
명민준 기자 mmj86@donga.com
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