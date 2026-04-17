NIA, ‘제4기 국민정책기자단 발대식’ 개최

한국지능정보사회진흥원(NIA)은 서울 중구 NIA 서울사무소에서 ‘제4기 국민정책기자단 발대식’을 개최했다고 17일 밝혔다.
국민정책기자단은 2023년에 출범 후 NIA의 주요 사업 성과를 알려왔다. 1~3기 동안 매년 기사 게재 건수를 꾸준히 늘리며 NIA 정책 소통의 핵심 채널로 자리 잡았다.
NIA는 지난달 4기 모집을 시작했다. 서류 심사를 거쳐 다양한 배경과 전문성을 갖춘 시민 기자 15명을 최종 선발했다. 제4기 국민정책기자단은 오는 12월까지 약 9개월간 활동할 예정이다. ▲NIA를 만나다 ▲현장 속으로 ▲디지털 인사이트 3개 섹션에 맞춰 글·사진·영상 등 다양한 형식의 콘텐츠를 제작 및 배포한다. 기자단의 콘텐츠는 NIA 홈페이지, 블로그, 인스타그램, 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.
김형철 NIA 원장은 “제4기 국민정책기자단이 인공지능과 디지털 정책의 현장을 발굴하고 국민과의 소통을 이어가는 가교 역할을 해주길 기대한다”고 밝혔다. 그는 이어 “NIA는 앞으로도 국민이 체감할 수 있는 디지털 정책 소통을 강화하겠다”고 말했다.