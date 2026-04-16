국립농산물품질관리원, GAP 우수사례 경진대회 개최로 인증 활성화 추진

국립농산물품질관리원은 농산물우수관리(GAP) 인증 활성화와 판로 확대를 위해 우수사례 경진대회를 개최한다고 16일 밝혔다.
GAP는 농산물의 생산부터 수확 이후 관리, 유통까지 전 과정에서 위해요소를 관리해 안전성을 확보하는 제도다.
올해로 12회를 맞는 이번 경진대회는 생산, 유통, 지방정부 등 3개 부문으로 나눠 진행된다. 서류·현장·발표 심사를 거쳐 총 12건의 우수사례를 선정하며, 농림축산식품부 장관상과 농관원장상 등 총 2000만 원 규모의 상금이 수여된다.
선정된 사례는 오는 8월 열리는 ‘A-Farm Show’에서 시상되며, GAP 홍보관을 통해 전시·홍보도 이뤄질 예정이다.
참가 신청은 4월 13일부터 5월 15일까지 가능하다. 농관원 누리집과 GAP 정보서비스를 통해 접수할 수 있다.
농관원은 현장의 우수 사례를 발굴해 인증에 대한 인식을 높이고 소비를 촉진한다는 계획이다.
김철 농관원장은 “우수사례 발굴과 공유를 통해 GAP 인증의 가치를 확산하고, 안전 농산물 소비 기반을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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