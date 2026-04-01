로봇 강아지-마술쇼… 인천 내일부터 ‘과학 축제’

인천시는 과학의 날(21일)을 맞아 서구 청라호수공원과 계양구 인천어린이과학관에서 다양한 행사를 연다고 15일 밝혔다.
17일부터 19일까지 청라호수공원 멀티프라자에서 열리는 제3회 인천과학축제에 참가할 수 있다. 17일 오후 6시 30분에는 ‘금요일에 과학 터치’를 주제로 강연이 열린다. 18일과 19일에는 야외 공간에 과학의 원리를 체험할 수 있는 부스가 설치되고, 과학 공연 등 다양한 프로그램이 운영된다. 부모와 자녀가 함께 즐길 수 있는 과학 마술쇼와 버블쇼, 로봇 공연, 천체 사진전도 마련된다.
인천어린이과학관은 18일 오전 10시부터 오후 5시까지 ‘놀다 보니 과학’을 주제로 다양한 체험 프로그램을 진행한다. 과학 퀴즈와 마술쇼, 로봇 강아지 공연 등 가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 체험형 프로그램이 운영된다. 과학의 원리를 쉽고 흥미롭게 이해할 수 있는 10개 체험 부스도 설치된다.
행사 당일 과학관 상설전시관 관람료와 주차료는 무료다. 상설전시관 관람은 홈페이지에서 사전 예약하면 된다. 시 관계자는 “어린이와 청소년들이 부모와 함께 자연스럽게 과학에 대한 흥미를 키우고 즐길 수 있는 행사가 될 것”이라고 말했다.
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