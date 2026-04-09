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사회
경주∼포항 국도 다리에서 SUV 추락…50대 운전자 사망
동아일보
업데이트
2026-04-09 11:02
2026년 4월 9일 11시 02분
입력
2026-04-09 10:51
2026년 4월 9일 10시 51분
송치훈 기자
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사진=경북소방본부 제공
국도를 달리던 스포츠유틸리티차량(SUV)이 높이 30m 다리 아래로 떨어져 운전자가 사망하는 사고가 발생했다.
소방 당국 등에 따르면 9일 오전 6시 24분경 경북 경주시 강동면 왕신리 20번 국도에서 포항 방면으로 달리던 쏘렌토 차량이 높이 30m 다리 아래로 추락했다.
신고를 받고 119구급대가 출동했지만 50대 운전자는 이미 사망한 상태였다.
경찰은 해당 차량 블랙박스 분석 등을 통해 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.
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#사망
송치훈 기자 sch53@donga.com
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