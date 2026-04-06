[초대석]“부울경 기업에 ‘인공지능 전환’ 지원”

황차동 코리아스타트업포럼 동남권협회장
업무 투입 인력 줄여 비용 혁신
회원사에 ‘AX 경험’ 확산 목표
스타트업 간 연결 플랫폼 육성도
“모든 회원사가 인공지능(AI)을 기반으로 업무를 자동화하는 AX(인공지능 전환)를 경험하고 업무에 활용할 수 있도록 힘쓰겠습니다.”
황차동 코리아스타트업포럼(코스포) 동남권협의회장은 3일 부산 동구 부산역 앞 카페에서 본지와 인터뷰하며 “코스포 회원사가 한 단계 도약하게 할 것”이라며 이렇게 말했다.
황 회장은 1월 20일 정기총회에서 코스포 동남권협의회 제4대 회장으로 선출됐다. 동남권협의회에는 부산·울산·경남 지역 스타트업 420여 개사가 활동하고 있다. AX 플랫폼 서비스 기업인 ‘아이피나우(IP Now)’를 운영 중인 그는 자신의 전문 분야인 AX를 회원사 전반에 확산하는 것을 2년 임기 동안 수행할 최대 과제로 꼽았다. AX에 대해 그는 “AI가 특정 질문에 답변만 하는 존재라면, AX는 그 답변에 해당하는 행동을 실제 수행하는 시스템”이라고 설명했다.
황 회장은 “기업의 AX 도입은 선택의 영역이 아니다. 도입하지 않으면 도태될 수밖에 없다”며 단호하게 밝혔다. 10명이 하던 일을 2명이 처리할 수 있게 되면 회사 운영에 투입되는 비용이 크게 줄어들게 된다는 것.
황 회장은 제품을 온라인으로 판매하는 기업을 예로 들어 설명했다. 제품 설명이 담긴 홍보 e메일을 작성해 발송하고, 열람 여부를 확인해 미회신자에게 재발송하며, 불만 사항을 접수하는 전 과정을 여태껏 사람이 맡아왔다. 하지만 이를 AX가 대신 수행하게 된다는 것이다. 황 회장은 “가장 까다롭고 인력이 많이 투입되는 업무 하나를 AX로 바꿔 효과를 체감하면 다른 업무도 같은 방식으로 전환하려는 인식이 자연스럽게 생기게 된다”라며 “코스포 회원사들이 이런 AX 경험을 공유하도록 분위기를 조성하겠다”라고 말했다.
황 회장은 동남권 스타트업이 처한 어려움에 대해 토로했다. 그는 “지역 스타트업은 수도권에 비해 원하는 개발자 등 특정 분야에 경험을 갖춘 전문 인력을 채용하기 쉽지 않다”며 “수도권에서는 식사 자리에서 자연스럽게 투자와 사업 이야기를 나눌 수 있지만 지역에서는 이런 만남의 기회를 마련하는 것 자체가 어렵다”라고 말했다.
이런 구조적 한계를 극복할 대안으로 ‘정보 연결 플랫폼’을 제시했다. 황 회장은 “400여 개 회원 기업이 서로 어떤 일을 하는지 제대로 알지 못하고 있는데, 온오프라인 플랫폼을 만들어 회원사들이 어떤 사업을 하는지 한눈에 찾아볼 수 있게 하겠다”며 “투자자와 소비자도 이 플랫폼에서 자연스럽게 필요한 분야의 스타트업을 만날 수 있게 할 것”이라고 했다.
동남권 스타트업의 성장을 위해서는 정부와 지방자치단체의 지원도 필요하다고 강조했다. 공공기관이 스타트업을 지원하겠다고 말하고 있지만 실제 대규모 사업이나 조달이 필요할 경우 대기업과 협업하는 사례가 많은 것이 현실이라고 했다. 그는 “공공에서 사용하는 물품부터 지역 스타트업의 제품을 우선 구매하는 방향으로 정책이 추진되면 좋겠다”라고 말했다.
황 회장은 코스포를 단순히 스타트업이 모인 네트워크 조직이 아닌, 서로의 성장을 돕는 비즈니스 협력 플랫폼으로 만드는 것이 목표라고 강조했다. 그는 “AX 전환을 통해 코스포 회원사를 성장시키고 싶다”며 “5년 안에 동남권의 스타트업들이 성공 사례로 자리매김해 다른 지역에서 배우려 할 정도가 되도록 하고 싶다”라고 포부를 밝혔다. 황 회장은 예비 창업자와 초기 스타트업에 멘토링을 제공하는 비영리단체인 한국창업멘토협회장에도 최근 임명됐다.
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