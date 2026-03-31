섬에어, 사천~김포 노선 신규 취항

서부경남 주민 항공 수요 충족
지역항공 모빌리티(RAM)인 섬에어가 30일부터 김포∼사천 노선 정규 운항을 시작했다. 이번 신규 취항으로 서부경남 주민들의 항공 수요를 충족하고 지역 관광 활성화에도 기여할 것으로 기대를 모은다.
제주-울릉행 노선도 순차 개설
섬에어는 30일 오후 1시 사천공항에서 취항식을 개최하고 정기 운항에 들어갔다고 이날 밝혔다. 앞서 이달 12일부터 29일까지 사천∼김포 노선 비정기편 4편을 운항하며 점검을 마쳤다. 취항 노선에는 프랑스 에어버스와 이탈리아 레오나르도가 공동 투자한 항공기 제조사 ATR의 ‘ATR72-600(72인승)’ 기종이 투입된다. 이번 취항으로 사천∼김포 노선은 기존 하루 4편에서 12편으로 확대된다.
1월 국토교통부로부터 항공운항증명(AOC)을 취득한 섬에어는 사천공항의 전략적 가치를 주목해 첫 취항지로 선택했다. 우주항공 산업체가 집적돼 있고 남해안 관광의 관문 역할을 한다는 점에서 향후 수도권 노선 확대의 거점으로 활용할 수 있다는 것이다. 섬에어는 향후 사천∼제주, 사천∼울릉 노선을 순차적으로 개설할 계획이다.
우주항공청이 위치한 사천을 중심으로 우주항공복합도시 조성을 추진 중인 경남도와 사천시는 사천공항 인프라 확충과 행정 지원을 강화할 방침이다. 아울러 사천공항 활성화를 위해 시군 단체관광객 유치 인센티브 지원과 주요 관광지 연계 할인 혜택도 늘린다.
도영진 기자 0jin2@donga.com
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