18세 이하 ‘비질병 사망’ 54%가 자살…자해·자살 시도 9년새 6.5배로

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 30일 16시 20분

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질병관리청 전경. 질병관리청 제공
질병관리청 전경. 질병관리청 제공
질병이 아닌 사고나 재해, 중독 등으로 이른바 ‘손상’을 입은 환자가 연간 355만 명에 달하는 것으로 집계됐다. 이들에게 쓰인 건강보험 진료비는 9년 새 1.8배로 늘었다. 우울증 등으로 자해나 자살을 시도한 소아·청소년은 같은 기간 6.5배로 급증했다.

질병관리청은 30일 이 같은 내용을 담은 ‘제15차 국가손상종합통계’를 발표했다. 2023년 현재 손상으로 진료를 받거나 입원한 사람은 약 355만 명으로 전년보다 23% 증가했다. 손상으로 인한 사망자는 2만7812명으로, 전체 사망자의 7.9%를 차지했다. 건강보험 재정이 투입된 손상 진료비 또한 2014년 3조5232억 원에서 2023년 6조3729억 원으로 늘었다.

국가손상종합통계는 매년 사회적 이슈가 있는 손상 주제를 선정하는데 이번에는 소아·청소년 문제를 집중 분석했다. 2023년 기준 소아·청소년(0~18세) 손상 사망의 53.9%는 자해·자살이었다. 자해·자살 시도는 2014년에 비해 550% 이상 급증했으며, 주요 원인으로는 우울증(41.7%), 가족·친구와의 갈등(21.2%)이 꼽혔다.

또 최근 9년간 교통사고로 인한 손상은 줄어든 반면 추락·미끄러짐 사고는 늘었다. 119 구급차로 이송된 환자 중 교통사고 비중은 2014년 30.1%에서 2023년 26.7%로 줄었지만 추락·미끄러짐은 31.3%에서 41.0%로 늘었다. 특히 70세 이상에서는 추락, 낙상으로 인한 손상 발생률이 다른 연령대보다 1.3배 이상 높았다.

질병관리청은 “소아·청소년의 중독과 자해·자살의 심각성이 확인된 만큼 학교로 찾아가는 청소년 대상 약물중독 예방교육을 실시할 계획”이라고 밝혔다.
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신예린 기자 yrin@donga.com
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