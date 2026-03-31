AI 시대에도 통하는 ‘진짜 실력’ 키운다

인하공업전문대학(총장 김성찬, 이하 인하공전)이 오랜 전통의 산업현장 중심 직업교육 역량을 바탕으로 인공지능(AI)과 디지털 전환(DX) 시대에 부합하는 미래형 고등직업교육 대학으로의 도약에 속도를 내고 있다.
현장 실무 교육의 강점 위에 AI 기반 혁신을 더해 교육의 질을 높이고 학생들의 실질적인 성장과 취업 경쟁력 제고를 동시에 추진하고 있다.
인하공전은 대한민국 산업 발전과 함께 성장해 온 대표적인 전문대학으로서 최근 급변하는 산업구조와 학령인구 감소, 기술 패러다임 전환 등 고등직업교육 환경 변화에 대응하기 위해 대학의 교육 체계와 발전 전략 전반을 재정비하고 있다.
단순한 교육과정 개편을 넘어 산업 수요와 미래 기술 변화에 유연하게 대응할 수 있는 실무형 인재 양성 체계 구축에 초점을 맞추고 있다.
특히 인하공전은 AI 시대에 요구되는 핵심 역량을 교육 전반에 반영하는 데 주력하고 있다. 각 학부와 학과의 교육과정을 산업현장의 요구와 기술 변화에 맞춰 전면 개편하고 학생들이 전공 실무 역량뿐 아니라 AI 활용 역량, 데이터 이해력, 융합적 문제해결 능력까지 함께 갖추도록 교육 방향을 고도화하고 있다.
이는 기존의 강점인 현장 밀착형 실습교육을 유지하면서도 미래 산업이 요구하는 새로운 역량을 교육과정 안에 유기적으로 접목하려는 시도라는 점에서 의미가 있다.
교수학습 현장에서도 변화가 이어지고 있다. 인하공전은 ‘2025 혁신교수법 개발 성과발표회 및 디지털 전환(DX) 우수사례 발표회’를 통해 AI·DX 융합 교수법, 실습 기반 온라인 콘텐츠 개발, 데이터 리터러시 기반 수업 설계, AI 프롬프트 엔지니어링 적용 사례 등을 공유하며 교육 혁신 성과를 확산했다. 디지털 기술을 활용한 수업 운영 사례와 학습자 참여형 수업 설계 경험을 대학 구성원 간에 공유함으로써 교수학습 혁신이 일회성 시도에 그치지 않고 대학 전반의 교육 품질 향상으로 이어지도록 기반을 다지고 있다.
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