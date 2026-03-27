이봉관 “김건희에 ‘보험용’ 목걸이 선물” 법정 진술

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“친문 기업으로 알려져 곤욕 치러
목걸이 등 3개 선물, 2개 돌려받아”

지난해 9월 24일 김건희 여사가 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 첫 재판에 출석해 있다. 2025.09.24 뉴시스
지난해 9월 24일 김건희 여사가 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 첫 재판에 출석해 있다. 2025.09.24 뉴시스
이봉관 서희건설 회장이 “윤석열 전 대통령 당선 직후 부인 김건희 여사에게 반클리프 아펠 목걸이 등 귀금속 3개를 선물했다”고 법정에서 진술했다. 2022년 6월 북대서양조약기구(NATO·나토) 순방 당시 김 여사가 이를 착용해 논란이 일자 이듬해 김 여사로부터 목걸이와 브로치 2개는 돌려받았지만 귀걸이는 지금껏 못 받았다고 밝혔다.

26일 서울중앙지법 형사합의21부(부장판사 조순표) 심리로 열린 김 여사의 ‘매관매직(알선수재)’ 혐의 사건 2차 공판에 증인으로 나온 이 회장은 법정에서 선물 전달을 인정했다. 이 회장은 윤 전 대통령이 국민의힘 대선 후보로 확정된 직후인 2021년 11월경 함성득 경기대 교수 소개로 김 여사를 처음 알게 됐다고 한다. 이 회장은 “서희건설이 친문(친문재인) 기업으로 알려져 곤욕을 치를 때가 많았다. 김 여사와 미리 친분을 쌓기 위해 함 교수에게 만남을 요청했다”고 말했다.

이봉관 서희건설 회장이 2일 오전 서울 종로구 광화문 김건희 특검팀(특별검사 민중기)에 조사를 받기 위해 출석 하고 있다. 2025.09.02. 뉴시스
이봉관 서희건설 회장이 2일 오전 서울 종로구 광화문 김건희 특검팀(특별검사 민중기)에 조사를 받기 위해 출석 하고 있다. 2025.09.02. 뉴시스
이 회장은 윤 전 대통령 당선 직후인 2022년 3∼5월 함 교수를 연결고리로 김 여사와 만난 뒤 함 교수가 자리를 비운 틈을 타 반클리프 아펠 목걸이, 티파니앤코 브로치, 그라프 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 차례로 선물했다고 증언했다. 이 회장은 “목걸이를 받은 후 김 여사가 ‘고맙다. 서희건설 도와줄 건 없냐’고 했다. 브로치를 받은 후에도 반가워한 것 같았다”고 말했다. 이어 그는 “축하도 할 겸 보험적인 성격이었다. 친분을 확실히 해 놓으면 좋겠다 싶었다”며 “지금 생각하면 잘못한 것”이라고 했다.

이 회장은 2023년 7월 김 여사로부터 목걸이와 브로치를 돌려받았다고 했다. 그는 “김 여사가 내가 준 선물을 돌려주면서 ‘빌려줘서 고맙다. 그동안 잘 썼다’고 얘기했다”면서도 “그라프 귀걸이는 지금까지 돌려받지 못했다”고 했다.

#이봉관#서희건설#김건희#귀금속 선물#법정 진술#반클리프 아펠#티파니앤코#그라프 귀걸이
송혜미 기자 1am@donga.com
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