‘마약왕’ 박왕열, 공항 취재진 향해 “넌 남자도 아냐”

필리핀에서 복역 중이던 이른바 ‘텔레그램 마약왕’ 박왕열(48)이 25일 국내로 강제 송환됐다. 박왕열은 수감된 상태에서도 매달 300억 원대 마약을 국내에 유통한 혐의를 받는다. 이번 송환은 이재명 대통령이 이달 초 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령과의 정상회담에서 임시 인도를 요청하면서 이뤄졌다.
박왕열은 이날 오전 2시 35분경 필리핀 앙헬레스를 출발해 약 4시간 만인 오전 6시 41분경 인천국제공항에 도착했다. 오전 7시 11분경 카메라 앞에 모습을 드러낸 박왕열은 야구모자를 쓰고 수갑을 찬 채 호송관들과 함께 이동했다. 그는 마스크로 얼굴을 가리지 않고 고개를 든 채 시종일관 불쾌하다는 표정을 지었다. 박왕열은 ‘교도소에서 호화생활했나’ ‘마약 혐의 인정하나’ 등 기자들의 쏟아진 질문에 묵묵부답으로 일관했다. 그러다 취재진을 향해 “넌 남자도 아냐”라고 시비를 걸기도 했다. 기자가 “남자도 아니라고요?”라며 되묻자 박왕열은 반말로 “응”이라고 했다.
박왕열은 2016년 10월 한국인 3명이 숨진 ‘사탕수수밭 살인 사건’의 주범으로 필리핀 경찰에 검거됐다. 이듬해 3월 탈옥했다가 두 달 만에 다시 검거됐지만 2019년 10월 재탈옥에 성공했다. 이후 텔레그램을 통해 마약 유통을 시작한 것으로 알려졌다. 2020년 10월 재검거된 그는 2022년 필리핀 대법원에서 징역 60년형을 확정받았다. 하지만 수감 중에도 국내에 매달 300억 원 규모의 마약을 유통해 온 것으로 알려졌다. 이 대통령은 3일 필리핀 정상회담에서 박왕열에 대한 범죄자 임시 인도를 요청했다.
법무부, 외교부, 국가정보원, 검찰청, 경찰청 등 관계기관은 박왕열의 송환을 위해 공조해왔다. 이지연 법무부 국제형사과장은 이날 정부 합동 브리핑에서 “피의자는 즉시 수사기관에 인계돼 철저한 수사가 진행될 예정”이라며 “이번 송환작전을 통해 확보된 피의자의 휴대전화 등 소지품 등에 대해서도 면밀한 분석이 이뤄질 예정”이라고 했다. 이어 “피의자가 가담한 마약 유통조직의 실체를 규명하고 피의자가 마약류 거래로 얻은 범죄 수익에 대해서도 철저히 수사해 환수할 방침”이라고 밝혔다.
경찰은 박왕열을 경기북부경찰청으로 압송해 수사를 진행할 예정이다. 유승렬 경찰청 수사기획조정관은 “북부청에서는 3개 경찰 관서의 피의자 관련 마약범죄 수사 일체를 병합해 집중 수사할 예정”이라며 “체포 당시 압수했던 휴대전화 등 증거물을 철저히 분석하고 공범자 조사 등을 통해 피의자와 관련된 마약 조직의 실체를 규명하겠다”고 말했다. 조사가 마무리되면 구속영장을 신청할 방침이다. 유 조정관은 “송치 이후에도 여죄 여부에 대해 철저하게 수사해서 낱낱이 밝히겠다”고 했다.
댓글 0