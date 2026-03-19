서울대병원 환자 1만6000명 정보, 직원에 유출…“메일 열진 않아”

서울대병원에서 환자 약 1만6000명의 개인정보가 유출되는 사고가 발생했다. 서울대병원은 19일 홈페이지를 통해 “이달 14일 오후 2시 7분경, 병원 직원 간 이메일을 주고받는 과정에서 수신자 주소를 잘못 입력해 1만6000여 명의 환자 정보가 담긴 이메일이 수신자 1명에게 잘못 발송됐다”고 밝혔다.
유출된 정보에는 산모 이름과 생년월일, 산모 신체 정보와 출산 이력, 태아 및 신생아 관련 정보, 산모와 신생아의 의학적 검사 결과 등이 포함됐다. 주민등록번호와 휴대전화 번호를 제외한 거의 모든 개인정보가 유출된 셈이다. 병원 측은 “해당 메일은 아직 열어보지 않은 미수신 상태로 확인된다”고 설명했다.
병원은 메일 수신자와 운영자에게 해당 이메일 삭제를 요청했고, 개인정보보호위원회와 소관 부처인 교육부에 유출 사실을 신고했다. 다만 19일 오후 6시 현재 메일 수신자와 운영자에게 답변을 받지 못했다. 병원 측은 “앞으로 유사 사고가 재발하지 않도록 전 직원을 대상으로 개인정보보호 교육을 실시하겠다”고 했다.
이호 기자 number2@donga.com
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