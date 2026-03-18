주차장에 카트 방치 지적하자…“네 애 잘 키우나 보자” 욕설한 여성

대형마트 주차장에서 공용카트를 무단 방치한 여성이 이를 지적한 아이 엄마에게 폭언한 사연이 전해져 공분을 샀다.
자동차 전문 커뮤니티 보배드림에는 16일 ‘마트 카트 버리고 간 아줌마’라는 제목으로 이같은 사연이 올라왔다. 해당 사건은 15일 오전 11시경 충남 천안의 한 마트 주차장에서 일어났다고 한다.
당시 4살 된 아들과 함께 차량에서 내린 A 씨는 사용한 카트를 주차 구역에 두고 떠나려는 한 여성을 목격했다. A 씨는 곧바로 “카트를 제자리에 갖다 놓으시라”고 부탁했으나 여성은 “여기 직원들이 알아서 치운다”고 맞받았다. A 씨가 휴대전화를 꺼내 현장을 촬영하려고 하자 여성은 그제야 카트를 제자리에 옮겨놨다고 한다.
하지만 여성은 카트를 가져다 놓은 뒤 A 씨와 아이에게 “XX 같은 것들, 네 애 얼마나 잘 키우나 보자”라고 폭언을 한 것으로 전해졌다. A 씨는 “화가 치밀어 올라 당장이라도 따지고 싶었지만, 옆에 있는 아이 앞에서 싸우는 모습을 보이고 싶지 않아 꾹 참고 (마트 안으로) 갔다”며 “이거 어떻게 신고 해야 되느냐”고 의견을 구했다.
A 씨는 이후 마트 고객센터를 통해 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보한 후 경찰에 대응 방법을 물었다고 한다. 하지만 경찰 측은 음성 증거가 필요하다며 “상대방이 부인할 경우 증거 부족으로 처벌이 어려울 수 있다”고 답변을 한 것으로 전해졌다. 그는 “경찰서를 오가는 것도 쉽지 않고 이번에는 참고 넘어가기로 했다”고 밝혔다.
사연을 들은 누리꾼들은 “카트 하나 제자리에 두지 못하는 어른이 남의 자식 교육을 논하다니 기가 차다”, “아이 앞에서 저런 욕설을 하는 것은 정서적 학대나 다름없다”, “직원이 치우는 게 당연하다는 사고방식이 놀랍다” 등의 반응을 보였다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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