마술쇼-트로트 공연-셔플댄스… 어르신들, 관객서 주인공 변신

서울시 ‘누구나 청춘무대’ 운영… 55세 이상 예약 없이 무료 이용
서울시는 어르신들이 편하고 즐겁게 머물 수 있는 문화쉼터 ‘누구나 청춘무대’를 지난 3일부터 정식 운영한다고 밝혔다. 55세 이상이면 누구나 무료로 공연과 영화를 관람하고 다양한 체험 프로그램에 참여할 수 있는 열린 문화 공간이다.
시니어댄스-마술-악기 배우고, 월간 발표회로 ‘무대 기회’까지
사회-정서적 고립감 해소 기대
‘누구나 청춘무대’(중구 문화일보홀)는 2010년부터 운영된 어르신 전용 영화 상영관 ‘청춘극장’을 참여·체험 중심의 문화쉼터로 전환한 사업이다. 변화하는 사회 환경과 어르신들의 문화 수요를 반영해 서울시가 올해부터 새롭게 추진하고 있다.
55세 이상의 시민은 누구나 사전 예약 없이 현장에서 바로 참여할 수 있으며 모든 프로그램과 공연을 무료로 운영해 이용 문턱을 낮췄다.
시는 1∼2월 실시한 시범 운영을 통해 겨울철 어르신들의 문화쉼터 기능을 수행하는 한편 프로그램 구성 및 운영 방향 설정을 위한 참여자 수요 조사를 병행했다. 그 결과 노래·댄스 교실 등 참여형 프로그램의 수요가 높았으며 영화 상영 외에도 다양한 분야의 콘텐츠 제공을 희망하는 의견이 많았다.
‘누구나 청춘무대’는 오전(10∼12시)에는 신체·정서·사회적 활력을 높이는 참여형 프로그램을 요일별로 운영한다. 오후(14∼16시)에는 고전 명화 상영뿐 아니라 다큐멘터리, 단편 드라마 등 다양한 영상 콘텐츠와 공연을 선보인다.
주요 참여형 프로그램으로는 △셔플댄스·요가·명상 등 ‘청춘 리듬’ △마술 배우기·드라마 더빙 체험 ‘청춘극장’ △교양·문화·상식 퀴즈 프로그램 ‘청춘 퀴즈쇼’ △악기 체험·합창 교실 ‘청춘음악’ 등이 있으며 매월 다양한 테마로 진행해 이용자 만족도를 높일 계획이다.
매주 금요일에는 어르신들의 사연과 신청곡을 소개하는 추억의 DJ쇼 ‘청춘 살롱’을 통해 정서적 공감을 나누고 토요일 오후에는 트로트·국악 등 다양한 장르의 문화예술 공연을 즐길 수 있는 ‘청춘 콘서트’를 진행한다.
특히 매월 마지막 주 금요일에는 참여형 프로그램에서 익힌 기량을 무대에서 선보이는 월간 발표회를 개최해 어르신들이 관객이 아닌 무대의 주인공으로서 성취감을 느낄 수 있도록 지원한다.
시는 ‘누구나 청춘무대’를 통해 참여자들의 정서적 고립을 완화하고 사회적 연결망을 강화함으로써 어르신을 위한 공간 부족 문제 해소에 실질적으로 기여할 것으로 기대하고 있다. 또한 이용자 만족도 조사 결과를 반영해 프로그램을 지속적으로 개선해 나갈 방침이다.
김태희 서울시 문화본부장은 “‘누구나 청춘무대’는 55세 이상 어르신들이 무대의 주인공이 돼 새로운 활력을 얻는 일상 속 문화 공간이 될 것”이라며 “어르신들의 사회적 고립감을 해소하고 삶의 만족도를 높이는 복지형 문화 공간으로 자리 잡을 수 있도록 지속적인 노력을 기울이겠다”고 말했다.
황서현 기자 fanfare2@donga.com
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