지식재산처 초대 홍보대사에 이세돌 위촉

지식재산처 초대 홍보대사에 바둑 기사 출신 이세돌 울산과학기술원(UNIST) 특임교수가 위촉됐다.
지식재산처는 12일 정부대전청사에서 이세돌 홍보대사 위촉식을 열었다. ‘인공지능(AI) 시대 인간창의성의 상징’을 주제로 열린 행사는 지난해 10월 특허청에서 새롭게 출범한 지식재산처가 지식재산총괄 주무부처로서의 역할과 정체성, 정책방향 등을 알리기 위해 추진됐다.
이번 위촉은 이세돌 교수가 인공지능인 알파고와 바둑 대국을 벌인지 10주년이 되는 해에 진행됐다. 지식재산처는 AI시대에도 새로운 생각과 아이디어의 출발점은 인간이며 그 아이디어가 지식재산으로 보호되고 활용될 때 국가 경쟁력으로 이어질 수 있다는 의미라고 설명했다. 위촉식에 이어 청사 직원을 대상으로 ‘알파고 대국 10년, 새로운 시대 새로운 생각’을 주제로 이세돌 교수의 강연이 열렸다.
지식재산처는 이세돌 교수와 함께 국민이 지식재산 제도를 더 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 다양하게 소통할 계획이다. 김용선 처장은 “바둑에서 한 수가 판세를 바꾸듯 하나의 창의적인 아이디어가 세상을 바꾸기도 한다”며 “인공지능 시대에 창의적인 아이디어와 기술이 지식재산으로 보호되고 경제성장으로 이어지는 과정을 널리 알리겠다”고 했다.
