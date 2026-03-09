세종시, 지역상생 민관협력 새모델 ‘세종사랑카드’ 출시협약

세종시는 ㈜하나은행, 하나카드㈜, 하나캐피탈㈜과 손잡고 올해 ‘세종사랑카드’를 새롭게 선보인다고 9일 밝혔다. 이날 시는 세종사랑카드 기반 금융 혜택 제공 및 지역경제 활성화를 위한 상호 협력 협약을 체결했다.
이번 협약은 세종사랑카드를 기반으로 시민 맞춤형 혜택 제공 체계를 구축하고 카드 이용 실적 등을 토대로 금융기관과 협력해 조성된 재원을 지역경제 활성화 사업에 연계하기 위해 추진됐다. 협약에 따라 이들 기관은 세종시민 맞춤형 혜택 제공, 카드 이용 실적 등에 따른 기금 조성, 조성 재원의 소상공인 지원사업 연계, 세종시민을 위한 공동 협력사업 발굴 등에 나설 예정이다. 특히 세종사랑카드 사용 금액의 0.1%, 지정 통장의 연간 평균 잔액 0.1%와 연계해 지역경제 지원을 위한 별도 기금을 마련하는 선순환 구조를 구축할 계획이다.
시는 세종사랑카드를 통해 조성된 재원을 소상공인 경영 안정 지원 등 지역 경제에 실질적인 도움으로 돌아갈 수 있도록 금융, 행정이 유기적으로 연결되는 체계를 공고히 한다는 방침이다. 또 세종사랑카드를 활용한 세종 시민 우대 할인 혜택 등 시민 복지정책도 단계적으로 발굴·확대하기로 했다.
최민호 세종시장은 “이번 협약은 시민의 일상과 지역경제를 연결하는 새로운 민관 협력 모델을 구축하는 첫걸음”이라며 “앞으로 출시될 세종사랑카드가 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인과 시민이 함께 혜택을 누리는 지역 상생의 상징으로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.
이정훈 기자 jh89@donga.com
