중봉터널 2033년 준공 예정…미추홀구-검단신도시 이동시간 최대 20분 단축 기대

인천 서구 중봉대로 인근 경서3지구에서 검단3구역을 연결하는 중봉 터널 건설 사업이 본격 추진된다.
인천시는 국토교통부 산하 국토연구원 주관으로 최근 열린 ‘중봉 터널 민간투자 사업’ 제안서 평가에서 중봉 터널 주식회사(대표사·DL건설㈜)가 우선 협상 대상자로 선정했다고 9일 밝혔다. 이 지하 터널은 서구 경서동 경서삼거리에서 서구 왕길동 검단 2교차로를 연결하는 총연장 4.6㎞, 왕복 4차로 규모로 건설된다. 총사업비는 약 3493억 원 규모로 민간투자 방식(BTO-a)으로 추진된다. 앞서 중봉 터널 민간투자 사업은 2월 ‘제5차 대도시권 교통혼잡 도로 개선 사업계획(2026~2030년)’에 반영돼 국비 512억 원을 확보했다.
인천시는 우선 협상 대상자와 올해 말까지 협상을 마무리하고, 2028년 공사에 들어가 2033년 터널을 준공할 계획이다.
시는 중봉 터널이 준공되면 원도심인 미추홀구에서 검단신도시까지 이동시간이 최소 13분에서 최대 20분가량 단축될 것으로 전망했다. 또 기존 도로 대비 통행비용(기회비용 등)이 최대 4230원 절감될 것으로 기대했다. 여기에 봉수대로·서곶로 등 주변 간선도로의 하루 교통량이 최대 2만3000대 감소하는 효과가 있을 것으로 분석했다.
유정복 인천시장은 “중봉 터널은 단순한 터널의 기능을 넘어 올해 7월 예정된 인천시 행정 체제 개편(서구·검단구 분구) 이후 이들 지역을 연결하는 핵심 기반 시설로 교통 복지 사업이 될 것”이라고 강조했다.
