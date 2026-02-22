“경남 도정 뒷받침할 ‘글로벌 미래전략원’으로 도약”

“경남의 미래 도정을 뒷받침하는 ‘글로벌 미래전략원’으로 도약하고 도민이 체감할 수 있는 실사구시 정책을 개발하는 원년으로 삼겠습니다.”
오동호 경남연구원장(64)은 20일 경남 창원시 집무실에서 동아일보와 인터뷰하며 “‘대한민국 경제수도’ 실현을 위한 실행 계획을 마련하고 도민 체감형 정책 연구에도 집중해 인구감소 및 지방소멸에 적극 대응해 나갈 계획”이라며 이렇게 말했다.
오 원장은 2040년 경남 미래 비전을 ‘대한민국 경제수도’로 제시하고 밑그림을 그려나가고 있다. 이를 구현하기 위한 프로젝트로는 △진해신항·가덕도신공항을 중심으로 철도를 결합한 ‘경남 트라이포트 글로벌 복합비즈니스도시’ 조성 △제조업에 인공지능(AI)을 결합한 ‘경남 제조 AI 대전환’ △우주항공청 중심 ‘K-Space 밸리’ 조성 △남해안을 글로벌 관광거점으로 만드는 ‘이순신의 바다, 남해안 블루오션 프로젝트’ △기후변화에 대응해 도시공간을 재창조하는 ‘경남 그랜드 가든 시티’ 프로젝트 △경제수도 위상에 맞게 도민 삶을 개선하는 ‘행복경남 UP 프로젝트’ △규제 특례를 확보하는 경남경제자유자치도 추진 △부산·경남 행정통합을 통한 분권형 통합광역지방정부 구현 등 8개 과제를 설정했다. 오 원장은 “탄탄한 제조업 기반 위에 첨단산업과 서비스산업, 혁신 인재가 어우러지는 ‘경제수도 경남’으로 도약하는 것이 앞으로 만들어가야 할 경남의 미래”라며 “지역 성장 전략과 미래 비전을 설계하는 지역 싱크탱크이자 글로벌 미래전략원의 역할을 할 것”이라고 말했다.
오 원장은 실행력을 높이기 위해 올해 연구원에 도정핵심과제 전담 연구센터 3곳을 설치·운영할 계획이다. 우선 기존 경남빅데이터센터를 확대 개편해 ‘경남AI전략연구센터’를 설치한다. AI를 가장 잘 활용하는 연구원으로 대전환하고 정책연구 및 조직경영 분야의 AI 활용 시스템을 선도적으로 도입하겠다는 취지다. ‘경남북극항로전략연구센터’도 설치한다. 진해신항을 중심으로 한 북극항로 전진기지 조성을 위한 정책연구를 주도하겠다는 취지다. 또 인구 구조 변화 대응을 위한 ‘경남인구전략연구센터’도 개소를 앞두고 있다.
오 원장은 취임 첫해인 2024년부터 현안 이슈에 대응해 경남도정을 지원하는 ‘GNI 이슈리포트’를 발간해 오고 있다. 그는 “최근 경남의 지역내총생산액(GRDP)과 총인구가 전국 3위를 달성한 성과는 물론 도민이 실제로 체감하는 삶의 변화도 정책 성과로 확인하고 있다”며 “이슈리포트를 더욱 활성화해 시의성 있는 정책제언으로 경남도정 지원을 더욱 강화할 것”이라고 말했다.
지방행정 전문가인 오 원장은 광역 행정통합 추진 상황을 놓고는 우려하고 있다. 그는 2010년 행정안전부 지방세제국장 당시 지방소비세와 지방소득세 도입을 주도하는 등 지방분권 정책을 주도한 인물이다. 그는 “광주·전남, 대전·충남, 대구·경북 행정통합 논의 과정을 보면 주민, 자치분권, 로드맵이 없는 ‘3무(無) 통합’이 진행되고 있다”며 “부산·울산·경남이 분권형 통합광역지방정부로 나아가기 위해선 주민투표와 실질적인 자치 권한, 행정통합 기본법이 필요하다”고 말했다.
산청이 고향인 오 원장은 행정고시 28회로 공직에 입문해 경남도 정책기획관, 행안부 지역발전정책국장, 울산시 행정부시장, 한국섬진흥원 초대 원장 등 중앙 및 지방정부 요직을 두루 역임하고 2024년 9월 현직에 취임했다.
