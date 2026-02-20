윤석열-한덕수-이상민 1심 재판부 모두 “12·3 비상계엄은 내란”

12·3 비상계엄을 선포한 윤석열 전 대통령에게 1심 법원이 내란죄를 인정하고 무기징역을 선고했다. 내란을 도운 혐의를 받은 한덕수 전 국무총리, 이상민 전 행정안전부 장관 담당 재판부에 이어 ‘내란 우두머리’로 지목된 윤 전 대통령 재판에서도 “12·3 비상계엄은 내란”이라는 법적 평가가 연달아 나왔다.
세 재판부는 모두 윤 전 대통령이 국회에 군을 투입한 점을 들어 내란을 인정했다. 12·3 비상계엄 선포로 인한 사회적 피해가 막대했고, 실패한 내란이어도 엄중하게 처벌해야 한다는 인식도 공유했다.
● 3개 재판부 모두 “12·3 비상계엄=내란”
20일 본보가 입수한 1234쪽 분량의 윤 전 대통령 1심 판결문에 따르면 재판부는 12·3 비상계엄이 내란이라고 못박았다. 한 전 총리와 이 전 장관에 이어 비상계엄이 내란이라는 세 번째 판단이 나온 것이다.
내란 사건을 담당한 재판부들은 윤 전 대통령이 국회에 군을 투입한 것을 내란 판단의 핵심 요인으로 꼽았다. 윤 전 대통령 재판부는 “사건의 핵심은 군을 국회로 보낸 것”이라며 “국회 활동을 상당 기간 저지하거나 마비시키려는 목적”, 즉 국헌문란의 목적의 내란이 성립한다고 봤다. 한 전 총리 재판부 역시 “군 병력과 경찰공무원을 동원해 국회 등을 점거하고 출입 통제한 것은 내란행위”라고 했는데 같은 판단이 또 나왔다.
내란죄는 ‘위험범’이기 때문에 실패한 계엄이라도 엄중하게 처벌해야 한다는 판단도 세 재판부가 같았다. 윤 전 대통령 재판부는 “내란죄는 어떤 결과가 발생하지 않아도 그 자체로 위험성이 크다”고 했고, 이 전 장관 재판부 역시 “국가 존립을 위태롭게 한 내란 행위에 대해선 목적 달성 여부와 무관하게 엄중한 처벌이 필요하다”고 했다. 계엄으로 인한 사회적 피해가 막대하다는 점 역시 세 재판부가 모두 강조한 점이다.
● “계엄 치밀하게 계획하진 않아”
다만 그러면서도 재판부는 “비상계엄의 지속시간은 비교적 짧았고 군·경과의 충돌로 치명적인 부상을 입은 사람은 없다”는 점을 유리한 정상으로 꼽았다. 한 전 총리 재판부는 “사망자가 없고 몇 시간만에 종료된 것은 맨몸으로 맞선 국민의 용기, 소극적으로 행동한 군경에 의한 것이지 내란 가담자에 의한 것이 아니”라고 했는데 다른 판단을 내놨다.
윤 전 대통령 재판부는 또 “국회를 무력화시킨 후 국정 운영에 대해 아주 치밀하게 계획을 수립한 것으로 보이지 않는다”는 점에도 주목했다. 앞서 특검은 윤 전 대통령에게 사형을 구형하면서 그가 장기독재를 꿈꾸며 1년 2개월 전부터 계엄을 계획했다고 주장했다. 2023년 10월 ‘노상원 수첩’에 적힌대로 군 사령관 인사를 낸 게 시작이라는 것이다. 재판부는 이런 특검 주장이 “막연하고 추상적”이라며 받아들이지 않았다. 계획적 계엄이냐 우발적 계엄이냐에 대한 시각차가 사형이냐 무기징역이냐를 가른 셈이다. 이에 따라 항소심에서는 ‘노상원 수첩’의 증거 능력이 핵심 쟁점으로 떠오를 것으로 보인다.
판결문에는 이밖에도 비상계엄 계획의 허술함이 곳곳에 담겨있었다. 재판부는 “윤석열과 김용현은 화요일 밤 10시가 넘은 시간 국회의사당 본관 안에 상당히 많은 국회 관계자들이 남아 야근하고 있던 상황을 제대로 예상 못했다”고 했다. 비상계엄 선포와 동시에 진행될 예정이었던 포고령 공고, 특전사의 국회 투입이 준비 부족 등으로 1~2시간 가량 늦어진 점도 지목했다. 재판부는 “포고령 공고는 국무위원들이 모이는 것이 늦어지고 시각을 23:00로 고쳐 타이핑하는 일이 있어 늦어졌다”, “곽종근이 미리 헬기를 특전사로 전개시켜 놓지 않았고 헬기가 진입 승인을 받지 못해 상공에서 대기하며 특전사 도착이 늦어졌다”고 했다.
유일한 내란 우두머리 판례인 전두환 전 대통령 사건을 얼마나 참조했는지도 양형을 가른 요인으로 풀이된다. 12·12 군사 쿠데타 내란을 일으킨 전 전 대통령은 대법원에서 최종 무기징역이 확정됐다. 전 전 대통령과 같은 형량을 선고받은 윤 전 대통령 판결문에는 과거 대법원 판례가 총 15번 인용됐다. 반면 한 전 총리 재판부는 “12·3 비상계엄은 과거 내란보다 위험성이 심각하다”며 한 전 총리에게 전두환 정권 2인자 노태우 전 대통령보다 무거운 징역 23년형을 선고했는데 판결문에도 과거 대법원 판례가 딱 1번, 무죄를 선고하는 부분에만 인용됐다.
