경기도, 올해 매입-전세임대주택 3715가구 공급

무주택 가구 주거비 부담 완화
경기도는 취약계층의 주거 안정을 돕기 위해 기존주택 매입·전세임대주택 사업을 통해 올해 3715가구를 공급한다고 19일 밝혔다.
‘기존주택 매입임대주택’은 경기주택도시공사(GH)가 다가구·다세대주택 등을 매입해 저소득층, 청년, 신혼부부 등에게 시세보다 저렴하게 공급하는 사업이다. 올해 공급 물량은 600가구로, 모두 ‘약정형 매입임대’ 방식으로 추진된다. 약정형 매입임대는 신축 예정인 민간 사업자의 주택에 대해 GH가 사전에 매입 약정을 체결하고, 공사 과정 전반에 참여해 품질을 관리하는 방식이다.
‘기존주택 전세임대주택’은 입주 대상자가 국민주택 규모(전용면적 85m²) 이하의 단독·다가구·다세대주택을 직접 선택하면, GH가 해당 주택을 임차해 재임대하는 사업이다. 올해 공급 물량은 3115가구로 GH를 비롯해 파주도시관광공사, 평택도시공사, 하남도시공사가 참여한다. 김태수 경기도 주택정책과장은 “매입·전세임대주택은 짧은 기간 안에 공급이 가능한 대표적인 주거복지 사업”이라며 “올해에도 차질 없이 공급해 도내 무주택 가구의 주거비 부담을 완화하고 주거 안정을 강화해 나가겠다”라고 말했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
