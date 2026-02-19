본문으로 바로가기
사회
브레이크 대신 액셀…70대, 주차차량 7대 연달아 들이받아
동아일보
업데이트
2026-02-19 12:24
2026년 2월 19일 12시 24분
입력
2026-02-19 11:20
2026년 2월 19일 11시 20분
최재호 기자
사고 현장. 뉴시스
부산의 한 아파트 주차장에서 70대 운전자가 주차돼 있던 차량 7대를 잇따라 들이받는 사고를 냈다.
19일 부산 영도경찰서에 따르면 전날 오전 9시경 부산 영도구의 한 아파트 지상 주차장에서 70대 남성 A 씨가 스포츠유틸리티차량(SUV)을 운전하다 주차된 차량 7대의 후면을 연달아 들이받았다. 다행히 인명 피해는 발생하지 않았다.
A 씨는 사고 당시 음주 상태는 아니었던 것으로 전해졌다.
경찰은 A 씨가 브레이크 대신 가속 페달을 잘못 밟아 사고가 발생한 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.
#70대 운전자
#페달
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
