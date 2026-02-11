햇빛 막고 내부열 방출…찜통車 열기 식히는 ‘냉각 필름’ 개발

여름철 찌는 듯한 차량 내부 열기를 식힐 수 있는 필름 신기술이 개발됐다. 11일 한국연구재단은 고승환 서울대 교수, 강 첸 MIT 교수, 현대차·기아 연구팀이 공동으로 차량 유리에 적용할 수 있는 ‘투명 복사냉각 필름’을 개발했다고 밝혔다.
기존 필름 기술은 유리를 통해 들어오는 태양빛을 일부 막을 뿐 이미 차량 내부에 축적된 열기는 효과적으로 방출하지 못 하는 한계가 있었다. 연구팀은 가시광 투과율 70% 이상을 유지하면서도 외부의 태양 근적외선을 반사해 차단하고 차량 내부 중적외선 영역의 열을 방출하는 다층 구조 필름을 개발했다.
연구팀이 에어컨을 가동해 내부 온도가 쾌적 상태에 이르는 시간을 측정해보니 이 필름을 적용할 경우 적용하지 않았을 때보다 17분이 단축됐다고 한다. 연구팀은 이 필름의 성능을 미국, 파키스탄 등 여러 지역의 기후와 운행 조건에서 평가한 결과 냉방 에너지 절감과 탄소 저감 효과를 입증했다고 밝혔다.
박종민 기자 blick@donga.com
