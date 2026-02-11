서울대-MIT-현대차·기아 연구팀, ‘여름철 찌는 듯한 차량 열기’ 해소할 필름 신기술 개발

서울대, 미국 매사추세츠공대(MIT) 등 연구팀이 여름철 찌는 듯한 차량 내부 열기를 식힐 수 있는 필름 신기술을 개발했다.
11일 한국연구재단은 고승환 서울대 교수, 강 첸 MIT 교수, 현대차·기아의 기초소재연구센터와 열에너지통합개발실 연구팀이 공동으로 차량 유리에 적용할 수 있는 ‘투명 복사냉각 필름’을 개발했다고 밝혔다.
여름철 태양 복사열에 노출된 차량은 실내 온도가 빠르게 상승해 이를 다시 차갑게 만드려면 에어컨을 트는 등 에너지를 써야 한다. 유리 표면의 은 등 금속층을 얇게 펴발라 복사열의 이동을 최소화하는 ‘로우 이(Low-E) 코팅’ 등 기존 기술은 태양빛의 유입을 일부 막을 뿐 이미 실내에 축적되어 있는 열을 외부로 방출하지는 못 한다.
연구팀은 이를 해결하기 가시광 투과율 70% 이상을 유지해 시야를 방해하지 않으면서도 태양의 근적외선이 차량 안으로 유입되지 않게 반사하고 차량 내부의 열은 외부로 방출하는 다층 구조의 필름을 개발했다.
연구팀은 설계 제작한 필름을 한국과 미국, 파키스탄 등 여러 지역의 기후와 운행 조건에서 평가해봤다. 그 결과 냉방 에너지 절감과 탄소 저감 효과를 입증했다고 밝혔다. 에어컨을 가동해 내부 온도가 쾌적 상태에 이르는 시간을 측정해보니 이 필름을 적용하지 않았을 때보다 17분이 단축됐다고 한다.
연구 성과는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 글로벌리더연구사업의 지원으로 수행됐다. 에너지·환경 분야의 국제학술지 ‘에너지 앤드 인바이런멘탈 사이언스’에도 게재됐다. 이민재 서울대 연구원은 “이번 연구는 실험실 성능에 머무르지 않고, 서로 다른 국가와 계절, 운행 조건을 고려해 실제 차량으로 검증했다는 점에서 의미가 크다”고 밝혔다.
박종민 기자 blick@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0