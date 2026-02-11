20대女가 준 음료 마시고…男 2명 모텔서 연쇄사망

최근 서울 강북구 모텔에서 남성들이 잇따라 숨지는 사건이 발생한 가운데 이들과 함께 있었던 여성에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다. 경찰은 이 여성이 피해자들에게 약물을 탄 음료를 먹여 사망에 이르게 한 것으로 보고 있다.
11일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 이날 상해치사 등 혐의로 20대 여성 A 씨에 대해 구속영장을 신청했다. 그는 9일 오후 강북구 수유동의 한 모텔에서 20대 남성 B 씨에게 약물이 든 음료를 건네 사망하게 한 혐의로 전날 긴급 체포됐다. 두 사람은 모텔에 함께 들어갔지만 2시간가량 뒤 A 씨만 홀로 퇴실한 것으로 전해졌다. B 씨는 이튿날 오후 숨진 채 발견됐다.
경찰은 A 씨가 B 씨뿐만 아니라 또다른 남성 2명에게도 동일한 수법으로 범행을 저지른 것으로 의심하고 있다. 경찰에 따르면 지난달 강북구의 한 모텔에서 20대 남성 C 씨가 사망한 채 발견됐다. 이때도 A 씨가 같은 객실에 함께 있던 것으로 확인된 것이다. 비슷한 시기에 20대 남성 D 씨는 “A 씨가 건넨 음료를 마시고 기절했다”는 내용의 고소장을 경찰에 접수했다.
경찰은 A 씨가 남성들에게 건넨 음료에 약물 등이 들어있을 가능성을 염두에 두고 정밀 감정을 진행 중이다. 또 정확한 범행 동기를 조사하고 있다.
