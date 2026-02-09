퇴근길 교통사고로 뇌사 60대 여성, 장기기증으로 2명에 새 삶 선물

홍연복 씨. 한국장기조직기증원

가족에 따르면 홍 씨는 강원도 춘천시에서 1남 3녀 중 둘째로 태어났다. 밝고 활동적인 성격으로 주변 사람에게 늘 자상하고 따뜻하게 다가가는 사람이었다.