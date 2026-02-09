퇴근길 교통사고로 뇌사 60대 여성, 장기기증으로 2명에 새 삶 선물

퇴근길 교통사고로 뇌사 상태가 된 60대 여성이 장기기증으로 2명에게 새 삶을 선물하고 세상을 떠났다.
한국장기조직기증원은 지난해 12월 4일 고려대 안암병원에서 홍연복 씨(66)가 양측 신장을 기증하고 눈을 감았다고 9일 밝혔다.
홍 씨는 지난해 11월 15일 직장에서 일을 마치고 집으로 향하다가 건널목을 건너던 중 차량에 부딪혀 병원으로 옮겨졌지만 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다.
홍 씨의 가족은 연명치료 중단 신청을 한 홍 씨가 의식 없이 누워 있다가 세상을 떠나기보단 누군가의 생명을 살리는 일을 하면 행복해 할 것 같아 기증을 결심했다.
가족에 따르면 홍 씨는 강원도 춘천시에서 1남 3녀 중 둘째로 태어났다. 밝고 활동적인 성격으로 주변 사람에게 늘 자상하고 따뜻하게 다가가는 사람이었다.
홍 씨는 정년퇴직 후 시설관리공단에서 시니어 인턴 환경미화원 업무를 했다. 쉬는 날에는 강아지 산책과 트로트 음악을 즐겨 들었으며, 임영웅 콘서트에 꼭 한번 가보고 싶다는 이야기를 자주 했다.
홍 씨의 아들 민광훈 씨는 “어머니, 저희 두 아들 키우기가 힘들고, 고생이었을 텐데 너무 감사해요. 좀 더 오래 살아계셔서 손주도 보고 했으면 좋았을 텐데 하늘에서는 편히 쉬세요. 그곳에서 행복하고, 가끔 꿈에라도 찾아와 주세요. 또 만나요. 엄마”라고 마지막 인사를 전했다.
한국장기조직기증원 이삼열 원장은 “삶의 끝에서 다른 생명을 살리기 위해 모든 것을 내주신 기증자 홍연복 님과 유가족분들의 따뜻한 사랑에 감사드린다”라며 “한국장기조직기증원은 기증자와 유가족의 사랑이 다른 생명을 살리는 희망으로 잘 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
