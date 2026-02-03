인천 ‘청년 친화-워라밸’ 기업 32곳 가이드북 발간

복지 제도-재무 현황 등 수록
인천 지역 청년들이 취업하고 싶어 하는 기업 정보를 한눈에 볼 수 있는 가이드북이 나왔다.
직업계 고교-청년센터에 배포
2일 인천시에 따르면 시는 최근 중부지방고용노동청과 함께 인천 직업계 고교생 3115명을 대상으로 실태조사를 실시하고, 이를 바탕으로 ‘2026 청년 픽(PICK) 인천기업’ 가이드북을 발간했다. 조사 결과 ‘인천 기업에 취업할 의향이 있다’는 응답은 86.5%로 매우 높았지만, 인천 기업에 대해 ‘잘 알고 있다’고 답한 청년은 21.4%에 그쳐 취업 정보 탐색 과정에서 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 또 청년들은 취업 시 직장 분위기와 적성·흥미, 근무지 접근성, 개인과 기업의 성장 가능성을 가장 중요하게 고려하는 것으로 조사됐다. 반면 기업 규모나 인지도, 근무시간 등은 상대적으로 중요도가 낮았다.
이에 따라 시는 청년 친화 강소기업과 일·생활 균형이 우수한 기업 등을 종합적으로 평가해 32개 우수기업을 선정했다. 바이오, 로봇, 디지털·데이터, 뷰티 등 분야별로 나눠 선정했으며, 청년 근로자 비율이 평균 60% 이상이고 고용 유지율도 80∼90% 수준을 유지하는 기업들이다. 가이드북에는 기업의 재무 현황과 복지 제도, ‘워라밸’ 지수, 현장에서 근무 중인 직원 인터뷰 등이 담겼다.
가이드북은 전자책과 인쇄본 형태로 제작돼 수도권 직업계 고교와 청년센터 등에 배포될 예정이다. 해당 기업 취업을 희망하는 청년은 각 기업 홈페이지를 통해 채용 일정과 모집 분야를 확인하거나 인천고용센터에 문의하면 된다.
황금천 기자 kchwang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0