AI 융합 기업지원 과제-현장 적용 사례 공유

대구시 오늘 DIP서 설명회
대구시는 30일 오후 2시 대구디지털혁신진흥원(DIP) 1층 태양홀에서 ‘2026년 AI 융합 기업지원사업 종합설명회’를 개최한다.
기업 지원과제 100개 소개
이번 설명회는 대구시를 비롯해 DIP와 대구테크노파크(TP) 등 지역 인공지능(AI) 융합 기업지원기관 7곳이 공동으로 참여해 추진 방향과 세부 지원 내용을 공유하는 자리다. 지역 AI 융합 기업 임직원과 유관기관 관계자 등 약 200명이 참석할 예정이다.
설명회에서는 각 기관이 추진 중인 기업 지원사업과 산업 현장 적용 사례를 중심으로 정보 제공과 질의응답, 네트워킹이 진행된다.
이번 행사는 그동안 DIP와 대구TP가 공동 주관해 온 AI 융합 사업 설명회를 확대·개편한 것이다. 대구시와 DIP, 대구TP, 대구창조경제혁신센터, 대구기계부품연구원, 지능형자동차부품진흥원, 첨단정보통신융합산업기술원 등 7개 기관이 참여한다.
이들 기관은 AI 융합 기업 지원 과제 약 100개를 소개하고, 제품 불량 탐지 AI 시스템 구축, AI 융합 자율제조 공정, AI 기반 제조 결함·위험 상황 관리 등 실제 산업 현장 적용 사례를 공유할 예정이다.
대구시는 올해를 ‘인공지능 전환(AX) 거점 도약의 원년’으로 삼고, 산업 전반에 AI를 접목한 대구형 제조 AX 생태계 조성에 속도를 내고 있다. 이번 종합설명회를 시작으로 기업 육성 지원과 AI 대전환 정책 추진을 한층 강화할 방침이다.
명민준 기자 mmj86@donga.com
