울산 작년 지방세 1조8545억 징수 ‘역대급’

울산시는 지난해 지방세 1조8545억 원을 징수해 역대 최대 실적을 기록했다고 28일 밝혔다. 징수 목표액을 9.1%(1545억 원) 초과한 것으로 이는 부동산 거래 회복과 기업 실적 개선에 따른 것으로 분석됐다.
지방세 항목 중 취득세가 목표액보다 12.5% 많은 4109억 원 걷혔다. 현대자동차 등 주요 기업 영업이익 증가와 근로자 성과상여금 지급 확대에 따라 지방소득세는 목표액 대비 27% 늘어난 4844억 원이 징수됐다.
체납세 징수액이 목표액보다 43.8% 많은 207억 원으로 지방세 증가에 큰 역할을 했다. 시는 지난해 세입 증대를 위해 대규모 택지 개발 관련 불공정 탈세 기획 세무조사, 비과세·감면 사후관리 일제 점검 등을 했다. 원자력발전 지역자원시설세 세율 인상 추진 등 세원 발굴에도 나섰다. 아울러 고액·상습 체납자 명단 공개와 출국 금지, 관허사업 제한 등 행정 제재를 강화했다.
울산시 관계자는 “올해는 석유화학 경기 부진, 미국 관세정책 불확실성에 따른 수출 둔화 가능성 등으로 지방세 징수에 어려움이 있을 것으로 예상한다”며 “세원 발굴을 통한 중장기 세입 증대와 탈루·은닉 등 불공정 누락 세원에 대한 세무조사 등을 통해 지방세수 확대에 노력을 다할 것”이라고 밝혔다.
댓글 0