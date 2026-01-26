“20년간 반겨줘 고마웠어”…호랑이 이호, 무지개다리 건너

청주동물원 인스타그램 갈무리

청주동물원 측은 25일 소셜미디어를 통해 “빨리 가는 너의 시간, 20년 동안이나 다가와 철창을 비비며 반겨줘서 고마웠다”며 “나이 든 몸을 수고롭게 해서 미안했다”고 했다. 그러면서 “매일은 장담할 수는 없지만 꽤 오랫동안 너를 기억할게”라며 “먼저 가 있어”라고 했다.