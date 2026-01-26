내일 아침도 영하 10도 ‘동장군 맹위’…중부 눈 예보

26일 아침에도 경기 북부의 최저기온이 영하 15도 안팎까지 떨어지고 충청 지역에도 한파 경보가 내려지는 등 추위가 계속됐다. 27일 아침에도 영하 10도 안팎의 추위가 예상되는 가운데 중부와 남부지방에 비나 눈이 내릴 것으로 예보돼 빙판길에 유의해야 할 것으로 보인다.
기상청에 따르면 26일 오전 6시 기준 파주의 아침 최저기온은 영하 16.1도, 연천은 영하 15.3도까지 떨어졌다. 한파 경보가 내려진 대전 충남 지역에서도 천안이 영하 12.7도, 공주가 영하 11.5도까지 떨어지는 등 아침 기온이 영하 10도를 밑돌았다.
북쪽에서 찬 공기가 계속 남하하면서 27일에도 전국이 영하권에 머무를 전망이다. 아침 최저기온은 영하 13도~0도, 낮 최고기온은 영하 4도~영상 8도로 예보됐다. 낮에도 중부지방이 영하권에 머물고 바람도 세게 불어 체감 온도가 더 낮을 것으로 전망된다.
27일 새벽~아침 사이에는 충남 서부와 전라권 서부 등에 비나 눈이 내릴 것으로 보인다. 인천과 경기 남부, 충청 내륙에도 0.1cm 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다. 기온이 낮은 탓에 눈이 얼어붙어 빙판길이나 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많을 것으로 예상된다.
최혜령 기자 herstory@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0