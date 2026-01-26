파주 도로서 사이클 훈련하던 10대, 중앙분리대 충돌 사고로 숨져

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 26일 10시 24분

글자크기 설정

ⓒ뉴시스
경기 파주의 한 도로에서 사이클 훈련을 하던 10대 선수가 중앙분리대와 충돌해 숨졌다.

26일 경찰과 소방 당국에 따르면 24일 오후 1시경 파주 적성면의 한 도로에서 자전거를 타던 고등학생 A 군이 중심을 잃고 넘어지면서 중앙분리대를 들이받았다.

A 군은 심정지 상태로 근처 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다.

A 군은 사고 당시 승합차 후미를 따라 도로에서 훈련 중이었던 것으로 알려졌다.

경찰은 노면 상태가 좋지 않은 구간에서 사고가 발생한 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.

#도로 사이클#사이클 훈련#교통사고
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스