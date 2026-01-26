본문으로 바로가기
사회
파주 도로서 사이클 훈련하던 10대, 중앙분리대 충돌 사고로 숨져
동아일보
업데이트
2026-01-26 10:29
2026년 1월 26일 10시 29분
입력
2026-01-26 10:24
2026년 1월 26일 10시 24분
정봉오 기자
ⓒ뉴시스
경기 파주의 한 도로에서 사이클 훈련을 하던 10대 선수가 중앙분리대와 충돌해 숨졌다.
26일 경찰과 소방 당국에 따르면 24일 오후 1시경 파주 적성면의 한 도로에서 자전거를 타던 고등학생 A 군이 중심을 잃고 넘어지면서 중앙분리대를 들이받았다.
A 군은 심정지 상태로 근처 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다.
A 군은 사고 당시 승합차 후미를 따라 도로에서 훈련 중이었던 것으로 알려졌다.
경찰은 노면 상태가 좋지 않은 구간에서 사고가 발생한 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
