청주, 개인 용기 포장 보상 25→70곳 확대

충북 청주시는 지난해 도입한 ‘개인 용기 포장 주문 보상제’ 참여 매장이 올해 70곳으로 늘어난다고 21일 밝혔다. 시는 지난해 10월 전국 처음으로 배달 용기 사용을 줄이기 위해 외식업체와 손잡고 이 제도를 도입했다. 첫 운영에 청주에서 영업 중인 치킨 업체 ‘왕천파닭’ 25곳이 참여했는데, 22일부터 지역 내 본죽·본죽&비빔밥 31곳과 탕화쿵푸 마라탕 14곳이 새로 참여한다.
운영 방식은, 음식 주문자가 매장에 직접 전화해 개인 용기 사용 의사를 밝히면 된다. 업체는 개인이 가져온 용기에 음식을 담아 제공한다. 영수증에는 ‘개인 용기’ 문구가 인쇄된다. 이를 모바일 애플리케이션(앱) ‘새로고침’에 올리면 지역화폐인 청주사랑상품권(청주페이) 포인트가 주문 건당 2000∼3000원 지급된다. 다만, 배달 앱 주문은 적용되지 않는다.
새로고침 앱은 2022년 9월 전국 처음으로 시작한 인센티브 지급형 ‘버릴시간’을 전면 개편한 자원 순환 기반 공공 앱이다. 청주페이 모바일 앱에 접속해 화면 상단에 있는 새로고침 아이콘을 누르면 접속된다.
개인 용기 포장 주문 보상을 비롯해 대형 폐기물 배출, 음식물쓰레기 감량 포인트, 재활용품 교환 등 다양한 자원순환 정책을 한눈에 확인하고 참여할 수 있다. 새로고침은 ‘자원은 새롭게 순환하고, 버리는 습관은 고치자’는 의미를 담았다. 시는 프랜차이즈와 일반 개인 음식점의 개인 용기 포장 주문 보상제 참여를 확대할 계획이다. 희망 업소는 시청 자원정책과 자원순환팀에 문의하거나 한국외식업중앙회 청주시지부를 통해 상담받으면 된다.
