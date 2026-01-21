군경, ‘北무인기’ 피의자 3명 사무실-자택 압수수색

북한의 ‘한국발 무인기 침투’ 주장과 관련해 진상을 규명 중인 군경 합동조사 태스크포스(TF)가 21일 민간인 피의자 3명에 대한 강제 수사에 착수했다.
TF는 이날 오전 8시경부터 무인기 사건 관련 민간인 피의자 3명의 주거지 및 사무실 등에 대해 항공안전법 등 위반 혐의로 압수수색 영장을 집행했다고 밝혔다.
TF는 “압수물 분석 및 피의자에 대한 조사를 통해 모든 가능성을 열어 두고 철저히 수사할 예정”이라고 전했다.
TF가 수사하는 민간인 피의자들은 대학원생 오모 씨와 그의 대학 후배인 장모 씨, 이들이 창업한 무인기 제작 업체에 합류한 김모 씨로 알려졌다.
오 씨는 16일 채널A 인터뷰에서 “북한 평산군 우라늄 공장으로 인한 방사능 오염 수치를 확인하기 위해 세 차례 무인기를 보냈다”는 취지로 밝혔다. 그는 장 씨에게 무인기 구매·개량을 부탁했다고도 주장했다. 두 사람은 윤석열 정부 시절 대통령실에서 근무한 것으로 나타났다. 김 씨는 이 업체에서 ‘대북 전문 이사’로 활동한 것으로 전해졌다.
앞서 북한은 10일 인민군 총참모부 대변인 명의로 지난해 9월과 이달 4일 ‘한국의 무인기가 영공에 침범했다’는 주장을 제기했다.
이재명 대통령은 전날 청와대에서 주재한 국무회의에서 TF에 철저하고 신속한 조사를 지시하며 국가기관 연루설을 거론했다. 12·3 비상계엄에 가담한 핵심 부대인 정보사가 오 씨 등을 지원했다는 의혹이 불거졌다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
