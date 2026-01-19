‘1억 공천 헌금’ 의혹 김경, 대질신문 불발…강선우 소환이 분수령

‘공천 헌금’ 의혹을 받는 김경 서울시의원이 지난 18일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에서 피의자 신분으로 경찰 조사를 받기 위해 출석하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.1.18/뉴스1
‘1억 공천 헌금’ 의혹으로 수사를 받고 있는 김경 서울시의원과 2022년 당시 더불어민주당 소속 강선우 의원의 보좌관이었던 남 씨의 대질 신문이 김 시의원 측의 반대로 이뤄지지 못한 것으로 19일 알려졌다.

경찰은 전날 김 시의원과 남 씨를 서울 마포구 광역수사단으로 소환해 대질 신문을 추진했지만 김 시의원 측이 받아들여지지 않아 진행하지 못했다. 통상 대질 신문은 당사자 모두가 동의를 할 때만 진행된다.

다만 경찰은 20일 강 의원을 불러 조사하는 과정에서 대질 신문을 다시 한 번 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 1억 원을 건넸다고 주장하는 김 시의원과 “받지 않았다”는 강 의원의 주장이 엇갈리고 있기 때문이다. 박성주 국가수사본부장은 이날 기자간담회에서 김 시의원에 대해 “필요에 따라 계속 수사를 해야하는 상황”이라고 말했다. 이미 3번 소환 조사를 진행했지만 강 의원 조사 상황에 따라 추가로 부를 수 있다는 뜻으로 풀이된다.

한편 서울시는 19일 김 시의원의 특혜 수주 의혹과 관련해 실태조사 및 감사에 착수했다. 김 시의원은 서울시의원 지위를 이용해 가족회사 7곳에 6년 간 수백억 원 규모의 용역 계약을 수의계약했다는 의혹을 받고 있다. 이민경 서울시 대변인은 “(김경 의혹에 대해) 감사위원회를 꾸리고 실태조사에서 (문제) 사항들이 나올 경우 고발 조치 등을 검토할 예정”이라며 “사법기관에도 적극적으로 협조를 요청하겠다”고 밝혔다.

정서영 기자 cero@donga.com
한재희 기자 hee@donga.com
