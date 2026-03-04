‘1억 공천헌금’ 의혹 강선우-김경 나란히 구속영장 심사

姜, 폰 비번 제출않고 PC 초기화
영장 발부땐 22대 국회의원 두 번째
姜 “심려끼쳐 죄송”, 김경 묵묵부답
공천 헌금 1억 원을 수수한 의혹으로 더불어민주당에서 제명된 강선우 의원이 3일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받았다. 지난해 12월 29일 관련 의혹이 불거진 뒤 두 달여 만이고, 구속영장이 청구된 지난달 5일부턴 약 한 달 만이다.
이날 오후 2시 30분경 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 심사에 출석한 강 의원은 취재진을 만나 “국민께 심려를 끼쳐 죄송하다”며 “법정에서 성실하게 소명하겠다”고 밝혔다. ‘공천을 대가로 돈을 받은 적 있느냐’, ‘(헌금) 1억 원을 전세자금으로 사용했느냐’ 등 질문에는 답하지 않았다. 강 의원에게 1억 원을 건넨 혐의로 이날 오전 10시경 구속영장 실질심사를 받은 김경 전 서울시의원은 취재진의 질문에 아무 답을 하지 않았다.
검찰과 경찰은 이날 심사에서 강 의원의 조직적 증거 인멸 정황을 구속이 필요한 사유로 내세웠다. 강 의원은 경찰 수사에 협조하겠다고 밝혔지만 압수된 아이폰의 비밀번호는 제출하지 않았다. 또 자택 압수수색 당시 기기 본체 없이 빈 맥북 상자만 남겨져 있었고 지역사무소 PC 3대도 초기화한 정황이 있었는데, 이런 점을 볼 때 증거 인멸의 가능성이 크다는 것이다. 김 전 시의원에 대해서는 경찰 수사를 앞두고 미국으로 출국했던 점과 텔레그램을 탈퇴해 대화 기록을 지운 점을 들어 신병 확보의 필요성을 강조했다.
심사에서는 2022년 1월 7일 강 의원과 김 전 시의원이 1억 원을 주고받게 된 과정과 이 돈의 성격이 쟁점이 됐다. 사건을 수사한 서울경찰청 공공범죄수사대는 강 의원이 보좌진으로부터 금품 전달 계획을 보고받고 직접 ‘자리를 한번 만들어 보라’고 지시했다는 취지의 진술을 토대로, 강 의원이 공천 헌금임을 명확히 인지하고 범행을 계획했다고 판단했다. 강 의원이 받은 돈을 전세 계약 자금으로 사용했다는 내용도 구속영장 청구서에 포함됐다. 경찰은 지난달 27일 헌금 1억 원을 범죄 수익으로 보고 검찰에 기소 전 추징보전을 신청했다.
반면 강 의원 측은 돈이 든 쇼핑백을 받은 건 사실이지만 내용물까지는 몰랐고, 알게 된 후에 돌려줬다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다. 돈이 든 쇼핑백은 의례적인 선물인 줄 알고 창고 방에 보관했고, 전세 계약 자금은 2022년 3월 시부상 부의금으로 충당했다는 것이다. 현역으로 불체포 특권을 지닌 강 의원의 체포 동의안은 지난달 24일 국회 본회의에서 출석 의원 263명 중 164명이 찬성해 가결됐다. 22대 국회에서 현역 의원이 구속된 사례는 지난해 9월 국민의힘 권성동 의원뿐이었다.
