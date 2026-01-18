공주대, 27억 원 상당 소프트웨어 기탁 받아

공주대는 16일 발전기금 기탁식을 대학본부 접견실에서 열고 한국내쇼날인스트루먼트로부터 27억4600만 원 상당의 소프트웨어를 기탁받았다고 18일 밝혔다.
한국내쇼날인스트루먼트는 대학 발전과 미래 기술 인재 양성을 위해 소프트웨어를 기탁해 ‘아너스클럽 77인 기부 릴레이’ 캠페인의 51번째 기부자로 이름을 올렸다. 아너스클럽 77인 기부 릴레이는 공주대 개교 77주년을 기념해 추진 중인 사업으로 지난해 9월 임경호 총장의 첫 기탁을 시작으로 대학발전기금 1000만 원 이상을 기탁한 후원자들이 순차적으로 이름을 올리는 고액 기부 캠페인이다.
임 총장은 “기탁된 소프트웨어는 천안공과대학을 중심으로 한 첨단 산업 분야에 폭넓게 활용될 것이며 이를 발판 삼아 기업 현장의 기술적 난제를 해결하고 시대 변화를 선도하는 연구개발 핵심 거점 대학으로 도약할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.
공주대는 대학 발전기금 기부자에게 기부 금액에 따라 기념식수, 건물, 시설물 명칭 부여, 장학기금 명칭 부여, 명예의 전당 명패 등재, 대천수련원 이용 요금 할인 등을 제공하고 있다. 이번 기탁은 오종석 천안공과대학 교무부학장의 유치 노력을 통해 성사된 것으로 알려졌다.