“빨리 가려고”…꽁꽁 언 저수지 건너다 빠진 50대, 극적 구조

빠르게 귀가하기 위해 얼어붙은 저수지를 건너던 50대 남성이 물에 빠졌으나 소방 당국의 신속한 대응으로 무사히 구조됐다.
13일 경기도소방재난본부에 따르면 전날 오후 6시 53분경 경기 수원시 장안구 천천동 일월저수지에 A 씨가 빠졌다는 신고가 접수됐다.
현장에 출동한 소방 당국은 A 씨가 저수지 가장자리로부터 약 50ｍ 떨어진 지점에서 상반신만 물 위에 드러낸 채 버티고 있는 모습을 확인했다.
당시 수원시의 기온은 0도로 안팎으로, 구조가 지체될 경우 A 씨에게 저체온증이 생길 수도 있는 위험한 상황이었다.
소방 당국은 수난 구조장비를 동원해 최초 신고 접수 10여분 만인 오후 7시 5분경 A 씨를 안전하게 구조했다.
다행히 A 씨는 생명에 지장은 없었으나 저체온증 증세를 보여 인근 병원으로 이송됐다. 현재 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.
당시 A 씨는 빨리 귀가하기 위해 얼어붙은 저수지를 건너가려다가 사고를 당한 것으로 알려졌다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
