[속보]전광훈 구속영장 발부…‘서부지법 난동’ 부추긴 혐의

지난해 1월 서울서부지법 난동 사태의 배후로 지목된 전광훈 사랑제일교회 목사가 13일 구속됐다.
서울서부지법 김형석 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분부터 특수건조물침입교사 혐의를 받는 전 목사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 증거를 인멸할 염려와 도망할 염려가 있다며 구속영장을 발부했다.
전 목사는 이날 영장실질심사 전 기자들을 만나 “우파 대통령이 대통령 할 때는 한 번도 저한테 시비를 걸거나 고소한 적이 없는데 좌파 대통령만 되면 항상 나를 구속하려고 발작을 떤다”며 “민정수석실에서 지시를 해서 오늘 나에게 구속영장을 때린 것 같다”고 주장했다.
‘국민저항권 발언이 서부지법 사태에 영향을 끼쳤다는 것에 대해 어떻게 생각하느냐’는 질문에는 “국민저항권 법을 보면 안다. 국민저항권이 뭔지 법대 2학년이면 원리를 다 안다”고 답한 뒤 법원으로 들어갔다.
전 목사는 측근과 일부 보수 성향 유튜버들을 심리적으로 지배하고, 자금 지원 등을 통해 조직적으로 관리하며 지난해 1월 발생한 서울서부지법 난동 사태를 부추긴 혐의를 받는다.
앞서 서울서부지검은 8일 경찰이 전날 신청한 전 목사에 대한 구속영장을 법원에 청구했다. 함께 구속영장이 신청됐던 유튜브 채널 ‘신의한수’ 운영자 신혜식 씨에 대해서는 구속영장을 청구하지 않았다.
