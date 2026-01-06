“공동현관 출입하려면 월 3만원”…택배 기사에 아파트 갑질 논란

인천의 한 아파트가 공동 현관 출입을 이유로 택배 기사들에게 사용료를 요구하는 공지를 내걸어 갑질 논란이 불거지고 있다.
2일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘택배 아파트 출입 사용료에 대해서 어떻게 생각하시나요?’라는 제목의 글이 게시됐다.
해당 글에는 한 아파트에서 택배 기사가 아파트 출입을 위해 공동현관 마스터키를 발급받으려면 보증금과 함께 매달 사용료를 내야 한다는 내용이 담겼다.
작성자 A 씨는 “출입 카드 (보증금) 10만원까지는 이해하겠는데, 사용료로 월 3만3000원을 내라는 건 뭔지 모르겠다”며 “아파트 출입과 엘리베이터 사용을 위해 매월 5일 월 사용료를 받겠다는 것”이라고 토로했다.
이어 “이제는 아파트도 구독료를 내야 하냐”면서 “여기가 9개 단지인데, 만약 단지마다 다 따로 받는 거라면 월 29만7000원이 필요하다”고 했다.
‘업체용 공동 현관 마스터키 발급 및 인수 확인서’라고 적힌 공지문에는 택배기사가 아파트에 상시 출입하기 위한 공동현관 마스터키와 관련해 상세한 내용이 적혀있었다.
아파트 측은 택배 기사들이 마스터키를 발급받고 보증금 10만원과 월 사용료 3만3000원을 내야 하며, 마스터키 파손이나 분실 시 개당 10만 원을 변상해야 한다고 요구했다.
이외에도 준수사항에는 △모든 층의 승강기 버튼을 한꺼번에 눌러서 이용하지 않기 △타인에게 출입 키 대여해 주지 않기 △현관문 출입 후 항상 개폐 상태 확인하고 문 닫기 등의 내용이 담겼다.
이를 본 누리꾼들은 “돈은 돈대로 내면서 이의제기는 하지 말라는 건 과하다”, “키 보증금까지만 이해가 간다”, “아파트 주민이 시킨 물건을 배달하러 가는 건데 왜 기사님들이 사용료를 내야하는 건지 모르겠다”, “이기적이고 배려없다” 등의 반응을 보였다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
