“택배 포장이 더 문제인데…왜 소비자 일회용컵만 때리나”

신선식품 배송 서비스를 자주 이용하는 직장인 유모 씨(31)는 최근 현관문을 열었다가 깜짝 놀랐다. 식료품 3개를 주문했을 뿐인데 유 씨의 허리 높이까지 배송 박스가 쌓여 있었기 때문이다. 유 씨는 “파스타 소스와 아이스크림, 메이플 시럽을 주문했고 모두 한 손에 잡힐 정도로 작은 크기였는데도 가로세로 30cm가 넘는 종이상자 3개에 각각 따로 담겨 왔다”며 “상자 속 충전재까지 합쳐 보니 주문한 상품보다 포장 쓰레기 부피가 5배는 더 컸다”고 말했다.
정부가 최근 플라스틱 일회용컵의 무상 제공을 금지하고 빨대 제공을 중단하는 등의 ‘탈플라스틱 로드맵’을 발표한 이후 소비자들의 불만이 높아지고 있다. 일상생활에서 플라스틱 빨대나 일회용컵보다 기업들의 과대포장 쓰레기가 훨씬 더 심각한데 소비자들의 불편을 가중시키는 대책만 내놓는다는 것이다. 전문가들은 “기업이 상품 크기에 맞는 포장재를 선택하고 다회용 포장재를 이용하도록 유도하는 정책이 필요하다”고 조언했다.
● “재활용 쓰레기 중 포장 폐기물이 가장 많아”
식료품 정기배송을 이용하는 조모 씨(59)는 다회용 보냉박스 배송을 선택해 포장 쓰레기를 줄이려고 했지만 헛수고라는 걸 깨달았다. 조 씨는 “택배기사가 일회용 박스에 담긴 상품을 다시 꺼내 보냉박스에 담고 있더라”며 “박스, 완충재 같은 배송 폐기물은 소비자가 뜻대로 줄이기도 어렵다”고 지적했다.
통계청에 따르면 국내에서 발생하는 재활용 폐기물의 양은 2020년 495만1042톤에서 2023년 395만9915톤으로 감소했다. 하지만 이중 포장재 폐기물의 양은 2020년 168만5579톤에서 2023년 189만1607톤으로 해마다 꾸준히 늘고 있다. 이에 따라 전체 재활용 폐기물에서 포장재가 차지하는 비중은 2020년 36.7%에서 2023년 47.8%으로 급증했다. 재활용 폐기물의 절반 가까이가 포장재라는 뜻이다. “가정에서 발생하는 재활용 쓰레기 중 포장 폐기물이 가장 많다”는 소비자 불만이 나오는 이유다.
일회용 포장재 감축 노력을 기울여야 하는 기업이 오히려 과대포장을 부추긴다는 지적도 나온다. 최근 생일을 맞아 지인들에게 선물 배송을 여러 건 받은 직장인 손모 씨(32)는 “립스틱 하나를 받는데 택배 박스, 쇼핑백, 제품 포장 상자, 리본 등 4중, 5중으로 포장돼 왔다”며 “불필요한 쓰레기만 늘리는 ‘포장 옵션’이 없었으면 좋겠다”고 말했다.
● “기업이 일회용 포장재 사용 줄여야”
기후에너지환경부는 지난달 23일 탈플라스틱 로드맵을 발표하며 “2030년 1011만9000톤에 이를 것으로 예상되는 플라스틱 폐기물 발생량을 700만톤 수준으로 낮춰 약 30% 감축하겠다”고 밝혔다.
이를 달성하기 위해 카페·식당 등에서 사용되는 플라스틱 일회용 컵을 유상 구매로 전환하는 ‘컵 따로 계산제’를 도입하고, 빨대는 소비자가 요구할 때만 제공하기로 했다. 하지만 비닐, 완충재 등의 플라스틱 포장재 감축안은 발표하지 않았다. 다만 정부는 과대포장을 규제하기 위해 ‘포장공간 비율 50% 이하, 포장 횟수 1회’라는 규제를 마련하고 내년 4월까지 계도 기간을 뒀다. 이후부터 본격 규제가 시행돼야 하지만 연간 60억 개에 육박하는 택배 물동량을 실제로 단속할 수 있을지 의문이 제기되는 상황이다.
전문가들은 단속과 더불어 기업이 제품 배송 단계부터 일회용 포장재를 줄이고 다회용 포장재를 사용할 수 있도록 유도하는 정책이 필요하다고 조언한다. 홍수열 자원순환사회경제연구소장은 “아마존 등 글로벌 기업에서는 일회용 포장재 사용을 줄이기 위해 상품 크기에 딱 맞는 ‘온디맨드 박스’를 활용하기도 한다”며 “장기적으로는 포장재 자체를 다회용으로 바꾸려는 노력이 필요하다”고 강조했다.
