차가원 회장측 “MC몽과 불륜 허위보도로 평판 훼손…법적 조치”

차가원 피아크그룹 회장 겸 원헌드레드 대표 측이 가수 겸 프로듀서 MC몽(본명 신동현)과의 불륜 의혹을 처음 보도한 언론사를 상대로 법적 대응에 나섰다.
29일 차 회장 법률대리인 광장 측은 보도자료를 내고 한 매체가 지난 24일 게재한 기사 및 유튜브 채널을 통해 배포한 동영상에 대해 법적 조치를 취했다고 밝혔다.
차 회장 측은 “당사자인 차 회장에게 어떠한 사실관계 확인을 요청하거나 반론권 보장도 없이 실명을 게재해 MC몽의 유부녀 불륜 상대방으로 단정했다”고 지적했다.
이어 “해당 매체가 보도한 내용은 전혀 사실이 아닐 뿐 아니라 그 내용이 매우 자극적이고 선정적이어서 이로 인해 차 회장의 인격권과 명예 및 사회적 평판이 회복 불가능할 정도로 훼손됐음은 물론 사생활에서의 평온마저도 무참하게 짓밟혔다”고 했다.
그러면서 해당 매체의 행위가 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 등에 해당한다며 “본 법무법인은 이 매체와 본건 기사 및 본건 동영상 작성, 게시·배포에 관여한 모든 담당자에 대해 이날 실정법 위반에 관한 민형사상의 법적 조치에 이미 들어가 있음을 알려드린다”고 했다.
끝으로 “모든 사실관계는 추후 법적 절차를 통해 명명백백하게 밝혀질 것”이라고 덧붙였다.
앞서 한 매체는 기혼자인 차 회장이 MC몽과 수년간 연인으로 지내며 MC몽에게 120억 원에 달하는 금액을 송금했다고 보도했다. 이에 MC몽은 “차 회장과 어떤 불순한 관계도 아니며 제겐 만남을 이어가는 사람이 있다”며 “차 회장은 가정에 충실한 친구”라고 불륜설을 부인했다.
차 회장의 회사를 노리는 친인척 차모 씨가 조작된 카카오톡 메시지 등을 언론에 제공했다는 것이 MC몽과 원헌드레드 측의 설명이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
