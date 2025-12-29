정성호 “김건희 면죄부 줬던 정치검찰, 응분의 책임 져야”

정성호 법무부 장관이 19일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 업무보고 사후 브리핑에서 단상으로 향하고 있다. 2025.12.19. 뉴시스

정 장관은 “공정하고 절제된 권한 행사를 요구하는 검찰개혁은 이제 피할 수 없는 시대의 요구”라고 했다.