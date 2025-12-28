225만 유튜버 올리버쌤, 미국 생활 청산 고민 왜?

올리버쌤은 26일 자신의 유튜브 채널에 ‘한국인 와이프와 미국 이민 8년 차…이제는 진짜 포기합니다’라는 제목의 영상을 올려 이 같은 결정을 전했다.
한국인 아내와 결혼한 뒤 한국에서 생활하던 그는 이후 고향인 미국 텍사스로 이주했으나, 미국 사회 전반에 대한 현실적인 부담이 누적되면서 이민 생활을 이어가기 어렵다고 밝혔다.
가장 큰 이유로는 세금 부담을 꼽았다. 텍사스에서 약 8000평 규모의 부지를 포함한 전원주택에 거주 중인 올리버쌤은 “2026년부터 연간 재산세만 8000달러(약 1156만 원)를 내야 하고, 주택 보험료도 4402달러(약 637만 원)에 달한다”며 “집을 소유하는 것만으로 매년 약 1800만 원의 비용이 발생한다, 이 비용이 해마다 15%가량 인상될 것이라는 전망도 있다”고 설명했다.
자연재해와 치안, 에너지 문제 역시 미국 생활에 대한 불안을 키웠다. 그는 “텍사스는 여름 기온이 40도를 넘는 날이 흔하고, 아이 출산을 앞둔 시기에도 대규모 정전 사태가 발생해 수백 명이 숨졌다”며 “이런 환경에서 아이를 키우는 것이 두려웠다”고 말했다.
교육 환경에 대한 우려도 언급했다. 올리버쌤은 트럼프 행정부가 연방 교육부 폐지 절차에 착수한 데 이어 텍사스 주정부가 이를 적극 수용하면서 공립학교 학생 수 감소와 예산 축소가 이어졌고, 교사 급여 문제로 휴일이 늘어나는 등 교육 여건이 악화됐다고 설명했다.
미국의 의료 시스템에 대한 불신도 결정적인 요인 중 하나였다. 올리버쌤의 아내는 “할아버지가 췌장암 말기 판정을 받기 전 여러 차례 증상이 있었지만, 주치의를 만나기까지 시간이 오래 걸렸고 정밀검사도 쉽지 않았다. 결국 말기에 이르러서야 병을 발견했다”며 “이런 상황이 내 가족에게도 닥칠 수 있다는 두려움이 컸다”고 했다.
이에 대해 올리버쌤은 “매달 보험료로 수백만 원을 내고도 제대로 된 의료 서비스를 받지 못하는 현실을 이해하기 어렵다”며 “아프면 소모품처럼 취급받는 느낌이었다”고 토로했다.
하지만 이는 한국행을 통해 염두에 둔 발언이 아니냐는 추측으로 번졌고 무분별한 악플이 이어졌다. 이에 올리버쌤은 28일 “저희는 미국 텍사스에 처한 저희 가족 상황을 영상으로 공유하고 고민을 나누었을 뿐, 구체적인 행방 결정을 내린 적도 한국을 언급한 적도 없다”고 해명했다.
이어 “그럼에도 잘못된 기사로 인해 저희 가족이 한국의 의료시스템을 무임승차하겠다는 것처럼 오해를 빚어 부정적인 댓글을 많이 받고 있다. 이미 정말 어려운 시기를 보내고 있기에, 날선 댓글이 더 마음 아프게 느껴진다. 정정 보도를 부탁드린다”고 덧붙였다.
