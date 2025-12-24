‘평양 드론작전’ 김용현·여인형 추가 구속…尹에도 영향줄 듯

법원이 ‘평양 무인기(드론) 작전’과 관련해 일반이적 혐의를 받는 김용현 전 국방부 장관과 여인형 전 국군방첩사령관에 대해 추가 구속영장을 발부했다. 지난해 12월 3일 비상계엄 사태 이후 이들에 대한 영장 발부는 이번이 세 번째다. 이에 따라 공범으로 재판에 넘겨져 전날 구속심문 절차를 거친 윤 전 대통령에 대해서도 법원이 추가 구속영장을 발부할 가능성이 커졌다는 분석이 나온다.
● 法, “증거인멸 염려” 세번째 구속영장 발부
윤 전 대통령과 김 전 장관, 여 전 사령관 등의 일반이적 혐의 1심 재판을 맡은 서울중앙지법 형사합의36부(부장판사 이정엽)는 24일 김 전 장관과 여 전 사령관에 대해 “증거를 인멸할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 김 전 장관은 비상계엄을 주도한 내란중요임무종사 혐의로, 올 6월에는 대통령경호처를 속여 민간인 노상원 전 국군정보사령관에 ‘비화폰’을 지급한 혐의로 구속영장이 발부됐다. 여 전 사령관은 지난해 12월 계엄 당일 방첩사 요원들을 동원한 내란중요임무종사 혐의로, 올 6월에는 위증 혐의로 구속됐다. 법원은 김 전 장관의 구속이 25일 자정, 여 전 사령관은 다음달 2일 자정에 각각 만기되는 점을 감안해 이날 영장 발부를 결정한 것이다.
법원은 ‘평양 드론 작전’이 군 내에서도 소수 인원만 공유하는 등 은밀하게 진행된 작전인 만큼 핵심 군간부였던 이들이 풀려날 경우 작전을 실행했던 드론사령부 관계자 등에게 영향력을 끼칠 수 있다는 점을 고려한 것으로 해석된다. 이에 앞서 윤 전 대통령도 전날 비공개로 진행된 구속심문 절차에서 “특검이 평양 드론 작전에 대해 계엄을 위한 준비 작업이라고 주장하면서도 내란 혐의가 아닌 일반이적 혐의를 적용한 건 불법 이중기소”라며 “증거인멸 우려도 없다”고 주장했다. 하지만 법원이 내란중요임무종사 혐의로 기소된 김 전 장관과 여 전 사령관에 대해 일반이적 혐의 구속영장을 내준 만큼 이런 윤 전 대통령의 주장은 받아들여지지 않은 것으로 풀이된다.
● 尹 추가 구속 여부는 내년 초 결정
윤 전 대통령에 대한 추가 영장 발부 여부는 내년 1월 초순경 결정될 전망이다. ‘체포 방해’ 혐의로 구속된 윤 전 대통령의 구속 기간은 내년 1월 18일까지이기 법원 판단이 그 전에 나와야 한다. 재판부는 전날 구속심문 절차에서 변호인단에게 “이달 30일까지 추가로 필요한 의견서를 제출하라”고 밝혔다.
특검은 추가 구속영장이 발부될 경우 구속 만기일인 내년 1월 18일 윤 전 대통령이 수감돼있는 서울구치소로 찾아가 추가 영장을 집행할 예정이다. 이렇게 되면 윤 전 대통령의 구속 기간은 내년 7월까지 최장 6개월 연장된다.
내년 7월까지 윤 전 대통령의 항소심 및 상고심 재판이 진행되더라도 윤 전 대통령이 석방될 가능성은 작다는 분석이 나온다. 서울중앙지법 형사합의35부(부장판사 백대현)는 내년 1월 16일 윤 전 대통령의 ‘고위공직자범죄수사처 체포 방해’ 혐의에 대해 선고한다. 이때 법원이 징역형을 선고할 경우 윤 전 대통령은 항소심에서 6개월 추가로 구속될 수 있다. 서울중앙지법 형사합의25부(부장판사 지귀연)은 윤 전 대통령의 내란우두머리 혐의 사건에 대해 내년 1월 중 결심 공판을 거친 뒤 내년 2월 법관 정기 인사 이전에 판결을 선고할 것으로 관측된다. 이 사건에서 법원이 징역형을 선고할 경우에도 윤 전 대통령은 항소심 진행 과정에서 별개로 최대 6개월 구속될 수 있다.
윤 전 대통령은 이미 6가지 사건으로 기소돼 동시다발적으로 재판을 받고 있는데 아직 구속영장이 발부되지 않은 ‘채상병 수사 외압 의혹’이나 ‘호주 대사 임명 의혹’ 관련해 특검이 추가로 구속영장을 청구할 수도 있다.
