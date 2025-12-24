자동차 전용도로 걷던 실종 노인, 70㎞ 이동 끝에…가족 품으로

자동차 전용도로에서 길을 잃고 걷던 노인이 시민의 신고와 경찰의 신속한 조치로 가족 품에 돌아갔다. 위험을 알아본 한 시민의 112 신고가 노인을 무사히 집으로 돌려보내는 출발점이 됐다.
24일 대한민국 경찰청에 따르면 경찰에는 “자동차 전용도로에 사람이 있어 걱정된다”는 112 신고가 접수됐다. 신고에 경찰은 곧바로 현장으로 향했다. 현장에서는 한 노인이 차량이 빠르게 오가는 도로 가장자리를 따라 발걸음을 옮기고 있었다.
경찰관이 다가가 말을 건네자 노인은 자신이 있는 곳을 알지 못한다며 난처한 표정을 지었다. 경찰은 더 큰 위험을 막기 위해 노인을 순찰차에 태워 인근 파출소로 안내했다.
노인의 상태를 살핀 경찰은 혹시 모를 상황을 염두에 두고 실종자 조회를 진행했고, 그가 5일 전 가족이 찾고 있던 실종자라는 사실을 확인했다. 노인은 경기 용인에서 충남 아산까지 70㎞가 넘는 길을 하루 종일 걸어 온 것으로 조사됐다.
경찰은 식사도 하지 못한 채 걸어온 노인에게 물과 함께 따뜻한 라면을 건네며 안정을 도왔다. 이어 가족과 연락을 취해 노인이 무사히 집으로 돌아갈 수 있도록 곁을 지켰다.
경찰 관계자는 “시민의 세심한 신고와 현장의 빠른 도움이 한 사람을 가족에게 돌려보냈다”며 “작은 관심이 누군가에게는 큰 힘이 된다”고 전했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
