하루 72만명 이용 기후동행카드, 만성적자 숙제

수도권 무제한 대중교통 이용권인 ‘기후동행카드’가 출시 2년 만에 누적 충전 건수 1700만 건을 넘었다. 기후동행카드의 성공은 정부의 대중교통비 환급 지원 사업인 ‘K패스’가 내년부터 ‘무제한 이용권’ 방식으로 개편되는 데에도 결정적 영향을 미쳤다. 다만 가파른 성장세만큼 대중교통 운영 기관의 적자 부담을 가중한다는 지적도 나온다.
22일 서울시에 따르면 기후동행카드의 하루 평균 이용자는 72만 명으로 집계됐다. 이는 당초 목표치(50만 명)를 크게 웃도는 수치다. 실질적인 교통 수요 전환 효과도 확인됐다. 서울연구원에 따르면 기후동행카드 사용자의 대중교통 이용률은 일주일당 약 2.26회 늘어난 반면에 승용차 이용은 약 0.68회 감소했다.
특히 청년층의 호응이 두드러진다. 기후동행카드 이용자 2명 중 1명은 청년 할인 혜택을 받는 것으로 나타났다. 실제로 대학가인 한양대역(31.7%)과 고려대역(27.2%), 동대입구역(26.5%) 등의 이용률은 일반 지하철역 평균(18.5%)을 크게 웃돌았다. 고물가 속에서 청년층의 교통비 절감 수단으로 확실히 자리 잡은 모양새다.
기후동행카드는 월 6만2000원(일반 기준)으로 서울 시내 지하철과 버스를 횟수 제한 없이 이용할 수 있는 모델이다. 현재 서울뿐 아니라 김포, 과천, 구리, 남양주, 성남, 하남 등 인접 경기 지역 7곳에서도 사용이 가능하다. 지난달 기준 이용 가능 역사는 총 477곳에 달한다. 이러한 모델의 성공은 정부 정책에도 반영돼, 내년부터 K패스 역시 전국적인 무제한 이용권 형태로 확대될 예정이다.
하지만 해결해야 할 숙제도 적지 않다. 대중교통 업계의 만성적인 적자 폭이 커지고 있기 때문이다. 현재 기후동행카드로 인한 손실금은 서울시와 서울교통공사가 절반씩 분담하고 있다. 이미 구조적 적자에 시달리는 서울교통공사가 떠안은 부담금만 600억 원이 넘을 것으로 추정돼 지속 가능한 운영을 위한 재정 대책 마련이 시급하다는 목소리가 높다.
